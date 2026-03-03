UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як не проґавити НМТ-2026: ключові дати та правила

Реєстрація на НМТ стартує вже з 5 березня (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Реєстрація для участі в основній сесії НМТ-2026 розпочнеться 5 березня. Тож вже зараз вступникам важливо знати все, що стосується ключових дат і правил проведення вступного випробування.

Докладніше про те, як саме відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2026 році та як не проґавити його ключові етапи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Штучний інтелект на НМТ? Чи "допустять" його до створення тестів і перевірки знань

Головне:

  • Старт реєстрації: створення персональних кабінетів учасників НМТ розпочинається вже з 5 березня.
  • Цифровізація: зареєструватись на участь у тестуванні можна онлайн.
  • Географія: скласти НМТ-2026 можна не лише в Україні, але й за кордоном.
  • Формула іспиту: вступники складатимуть три обов'язкові предмети та один на вибір.
  • Таймінг: усі чотири предметні тести проходитимуть в один день у два етапи.
  • Ключові терміни: основна сесія тестувань розпочнеться у травні, додаткова - в липні.
  • Допомога онлайн: майбутніх вступників запрошують на спеціальний прямий ефір від УЦОЯО (надіслати свої запитання потрібно заздалегідь).

Як відбуватиметься НМТ-2026

Раніше у прес-службі Міністерства освіти й науки України нагадали, що у 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) проходитиме:

  • як в Україні;
  • так і поза її межами (у тимчасових екзаменаційних центрах за кордоном).

Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном станом на 2 березня 2026 року (інфографіка: facebook.com/zno.ukr.center)

Реєстрація відбуватиметься в онлайн-форматі - за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Персональний кабінет можна буде створити:

  • або автоматично через застосунок "Дія";
  • або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

НМТ складатиметься з чотирьох тестів:

  • три з них - обов'язкові (українська мова, математика, історія України);
  • четвертий - на вибір (українська література, одна з іноземних мов - англійська, німецька, французька або іспанська, біологія, хімія, фізика та географія), потрібно вказати під час реєстрації для участі в НМТ.

Модель проведення НМТ передбачає, що всі чотири предметних тести проходитимуть в один день у два етапи:

  • перший етап (120 хвилин) - виконання завдань з української мови та математики;
  • другий етап (120 хвилин) - виконання завдань з історії України та навчального предмета на вибір.

Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з навчальних предметів:

  • тести з української мови, української літератури, історії України, біології та географії міститимуть по 30 завдань;
  • з хімії - 24 завдання;
  • з математики та фізики - 22 завдання;
  • з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) - 32 завдання.

Ключові дати основної сесії НМТ-2026

В межах основної сесії національного мультипредметного тесту важливо пам'ятати про такі ключові дати:

  • з 5 березня до 2 квітня (05.03 - 02.04) - реєстрація на НМТ;
  • до 7 квітня (07.04) - внесення змін у персональному кабінеті (за потреби);
  • з 20 травня до 25 червня (20.05 - 26.06) - проходження тестування;
  • до 3 липня (03.07) - отримання результатів.

Ключові дати основної сесії НМТ (інфографіка: facebook.com/UAMON)

"Запрошення на тестування учасники основних сесій отримають не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку", - уточнили в МОН.

Ключові дати додаткової сесії НМТ-2026

Взяти участь у додатковій сесії НМТ мають можливість:

  • особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації;
  • особи, яким в основний період було відмовлено в реєстрації.

В межах додаткової сесії НМТ важливо пам'ятати про такі ключові дати:

  • з 11 до 16 травня (11.05 - 16.05) - реєстрація на НМТ;
  • до 21 травня (21.05) - внесення змін у персональний кабінет (за потреби);
  • з 17 до 24 липня (17.07 - 24.07) - проходження тестування;
  • до 29 липня (29.07) - отримання результатів.

Ключові дати додаткової сесії НМТ (інфографіка: facebook.com/UAMON)

У МОН зауважили, що учасники додаткових сесій отримають запрошення на тестування не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку.

"Плануйте заздалегідь, перевіряйте персональний кабінет і зберігайте цей допис, щоб усі ключові етапи НМТ-2026 були напохваті", - підсумували у міністерстві.

Як отримати відповіді на запитання щодо НМТ

Нещодавно у прес-службі УЦОЯО нагадали, що реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті розпочнеться вже за кілька днів - 5 березня.

"У цей період у вступників та вступниць традиційно виникає багато запитань як щодо реєстрації для участі в НМТ, так і щодо особливостей його проведення", - зауважили спеціалісти.

Повідомляється, що отримати всі роз'яснення можна буде під час прямого ефіру "НМТ-2026: ви запитуєте - ми відповідаємо" на YouTube-каналі УЦОЯО, який відбудеться 4 березня о 15:00.

Уточнюється, що до 11:00 4 березня всі охочі можуть поставити запитання спікерам:

  • директорці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяні Вакуленко;
  • її заступникам Валерію Бойко та Наталії Юр.

Фрагмент онлайн-форми для запитань (скриншот: testportal.gov.ua/docs.google.com)

Саме вони розкажуть:

  • як відбуватиметься реєстрація на вступне випробування;
  • яких типових помилок варто уникати під час неї;
  • якими будуть зміст і структура предметних тестів НМТ у 2026 році;
  • на що варто зважати, готуючись до іспиту;
  • що відомо про складники НМТ, підготовку до тестування та особливості його організації.

"Цей вебінар розпочне низку випусків "НМТ-2026: ви запитуєте - ми відповідаємо" від команди Українського центру оцінювання якості освіти. До зустрічі у пряму етері", - підсумували в УЦОЯО.

Читайте РБК-Україна в Google News
