Як не проґавити НМТ-2026: ключові дати та правила

Реєстрація для участі в основній сесії НМТ-2026 розпочнеться 5 березня. Тож вже зараз вступникам важливо знати все, що стосується ключових дат і правил проведення вступного випробування.
Докладніше про те, як саме відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2026 році та як не проґавити його ключові етапи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Раніше у прес-службі Міністерства освіти й науки України нагадали, що у 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) проходитиме:
Реєстрація відбуватиметься в онлайн-форматі - за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Персональний кабінет можна буде створити:
НМТ складатиметься з чотирьох тестів:
Модель проведення НМТ передбачає, що всі чотири предметних тести проходитимуть в один день у два етапи:
Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з навчальних предметів:
В межах основної сесії національного мультипредметного тесту важливо пам'ятати про такі ключові дати:
"Запрошення на тестування учасники основних сесій отримають не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку", - уточнили в МОН.
Взяти участь у додатковій сесії НМТ мають можливість:
В межах додаткової сесії НМТ важливо пам'ятати про такі ключові дати:
У МОН зауважили, що учасники додаткових сесій отримають запрошення на тестування не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку.
"Плануйте заздалегідь, перевіряйте персональний кабінет і зберігайте цей допис, щоб усі ключові етапи НМТ-2026 були напохваті", - підсумували у міністерстві.
Нещодавно у прес-службі УЦОЯО нагадали, що реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті розпочнеться вже за кілька днів - 5 березня.
"У цей період у вступників та вступниць традиційно виникає багато запитань як щодо реєстрації для участі в НМТ, так і щодо особливостей його проведення", - зауважили спеціалісти.
Повідомляється, що отримати всі роз'яснення можна буде під час прямого ефіру "НМТ-2026: ви запитуєте - ми відповідаємо" на YouTube-каналі УЦОЯО, який відбудеться 4 березня о 15:00.
Уточнюється, що до 11:00 4 березня всі охочі можуть поставити запитання спікерам:
Саме вони розкажуть:
"Цей вебінар розпочне низку випусків "НМТ-2026: ви запитуєте - ми відповідаємо" від команди Українського центру оцінювання якості освіти. До зустрічі у пряму етері", - підсумували в УЦОЯО.
