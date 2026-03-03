Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правила

Главное:

Старт регистрации : создание персональных кабинетов участников НМТ начинается уже с 5 марта.

: создание персональных кабинетов участников НМТ начинается уже с 5 марта. Цифровизация : зарегистрироваться на участие в тестировании можно онлайн.

: зарегистрироваться на участие в тестировании можно онлайн. География : сдать НМТ-2026 можно не только в Украине, но и за границей.

: сдать НМТ-2026 можно не только в Украине, но и за границей. Формула экзамена : поступающие будут сдавать три обязательных предмета и один на выбор.

: поступающие будут сдавать три обязательных предмета и один на выбор. Тайминг : все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа.

: все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа. Ключевые сроки : основная сессия тестирования начнется в мае, дополнительная - в июле.

: основная сессия тестирования начнется в мае, дополнительная - в июле. Помощь онлайн: будущих абитуриентов приглашают на специальный прямой эфир от УЦОКО (прислать свои вопросы нужно заранее).

Как будет проходить НМТ-2026

Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки Украины напомнили, что в 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проходить:

как в Украине;

так и за ее пределами (во временных экзаменационных центрах за границей).

Временные экзаменационные центры за границей по состоянию на 2 марта 2026 года (инфографика: facebook.com/zno.ukr.center)

Регистрация будет проходить в онлайн-формате - с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Персональный кабинет можно будет создать:

либо автоматически через приложение "Дія";

либо путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

НМТ будет состоять из четырех тестов:

три из них - обязательные (украинский язык, математика, история Украины);

четвертый - на выбор (украинская литература, один из иностранных языков - английский, немецкий, французский или испанский, биология, химия, физика и география), нужно указать при регистрации для участия в НМТ.

Модель проведения НМТ предусматривает, что все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа:

первый этап (120 минут) - выполнение заданий по украинскому языку и математике;

второй этап (120 минут) - выполнение заданий по истории Украины и учебному предмету на выбор.

Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания (ВНО) по учебным предметам:

тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии и географии будут содержать по 30 заданий;

по химии - 24 задания;

по математике и физике - 22 задания;

по иностранному языку (английскому, испанскому, немецкому, французскому) - 32 задания.

Ключевые даты основной сессии НМТ-2026

В рамках основной сессии национального мультипредметного теста важно помнить о таких ключевых датах:

с 5 марта по 2 апреля (05.03 - 02.04) - регистрация на НМТ;

(05.03 - 02.04) - регистрация на НМТ; до 7 апреля (07.04) - внесение изменений в персональном кабинете (при необходимости);

(07.04) - внесение изменений в персональном кабинете (при необходимости); с 20 мая по 25 июня (20.05 - 26.06) - прохождение тестирования;

(20.05 - 26.06) - прохождение тестирования; до 3 июля (03.07) - получение результатов.

Ключевые даты основной сессии НМТ (инфографика: facebook.com/UAMON)

"Приглашение на тестирование участники основных сессий получат не позднее, чем за 10 календарных дней до начала", - уточнили в МОН.

Ключевые даты дополнительной сессии НМТ-2026

Принять участие в дополнительной сессии НМТ имеют возможность:

лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации;

лица, которым в основной период было отказано в регистрации.

В рамках дополнительной сессии НМТ важно помнить о таких ключевых датах:

с 11 до 16 мая (11.05 - 16.05) - регистрация на НМТ;

(11.05 - 16.05) - регистрация на НМТ; до 21 мая (21.05) - внесение изменений в персональный кабинет (при необходимости);

(21.05) - внесение изменений в персональный кабинет (при необходимости); с 17 по 24 июля (17.07 - 24.07) - прохождение тестирования;

(17.07 - 24.07) - прохождение тестирования; до 29 июля (29.07) - получение результатов.

Ключевые даты дополнительной сессии НМТ (инфографика: facebook.com/UAMON)

В МОН отметили, что участники дополнительных сессий получат приглашение на тестирование не позднее чем за 3 календарных дня до начала.

"Планируйте заранее, проверяйте персональный кабинет и сохраняйте это сообщение, чтобы все ключевые этапы НМТ-2026 были под рукой", - подытожили в министерстве.

Как получить ответы на вопросы насчет НМТ

Недавно в пресс-службе УЦОКО напомнили, что регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начнется уже через несколько дней - 5 марта.

"В этот период у поступающих и абитуриентов традиционно возникает много вопросов как насчет регистрации для участия в НМТ, так и об особенностях его проведения", - отметили специалисты.

Сообщается, что получить все разъяснения можно будет во время прямого эфира "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" на YouTube-канале УЦОКО, который состоится 4 марта в 15:00.

Уточняется, что до 11:00 4 марта все желающие могут задать вопросы спикерам:

директору Украинского центра оценивания качества образования Татьяне Вакуленко;

ее заместителям Валерию Бойко и Наталье Юр.

Фрагмент онлайн-формы для вопросов (скриншот: testportal.gov.ua/docs.google.com)

Именно они расскажут:

как будет происходить регистрация на вступительное испытание;

каких типичных ошибок следует избегать во время нее;

какими будут содержание и структура предметных тестов НМТ в 2026 году;

на что стоит обращать внимание, готовясь к экзамену;

что известно о составляющих НМТ, подготовке к тестированию и особенностях его организации.

"Этот вебинар начнет ряд выпусков "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" от команды Украинского центра оценивания качества образования. До встречи в прямом эфире", - подытожили в УЦОКО.