Как не пропустить НМТ-2026: ключевые даты и правила

Регистрация для участия в основной сессии НМТ-2026 начнется 5 марта. Поэтому уже сейчас поступающим важно знать все, что касается ключевых дат и правил проведения вступительного испытания.
Подробнее о том, как именно будет происходить национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2026 году и как не пропустить его ключевые этапы, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки Украины напомнили, что в 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет проходить:
Регистрация будет проходить в онлайн-формате - с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Персональный кабинет можно будет создать:
НМТ будет состоять из четырех тестов:
Модель проведения НМТ предусматривает, что все четыре предметных теста будут проходить в один день в два этапа:
Все задания НМТ будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания (ВНО) по учебным предметам:
В рамках основной сессии национального мультипредметного теста важно помнить о таких ключевых датах:
"Приглашение на тестирование участники основных сессий получат не позднее, чем за 10 календарных дней до начала", - уточнили в МОН.
Принять участие в дополнительной сессии НМТ имеют возможность:
В рамках дополнительной сессии НМТ важно помнить о таких ключевых датах:
В МОН отметили, что участники дополнительных сессий получат приглашение на тестирование не позднее чем за 3 календарных дня до начала.
"Планируйте заранее, проверяйте персональный кабинет и сохраняйте это сообщение, чтобы все ключевые этапы НМТ-2026 были под рукой", - подытожили в министерстве.
Недавно в пресс-службе УЦОКО напомнили, что регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте начнется уже через несколько дней - 5 марта.
"В этот период у поступающих и абитуриентов традиционно возникает много вопросов как насчет регистрации для участия в НМТ, так и об особенностях его проведения", - отметили специалисты.
Сообщается, что получить все разъяснения можно будет во время прямого эфира "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" на YouTube-канале УЦОКО, который состоится 4 марта в 15:00.
Уточняется, что до 11:00 4 марта все желающие могут задать вопросы спикерам:
Именно они расскажут:
"Этот вебинар начнет ряд выпусков "НМТ-2026: вы спрашиваете - мы отвечаем" от команды Украинского центра оценивания качества образования. До встречи в прямом эфире", - подытожили в УЦОКО.
