Міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії

Парламентські вибори в Грузії, відбулися зі значними порушеннями. Це суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародної місії ENEMO.

ENEMO зазначила, що вибори в Грузії проходили "в поляризованому та обмежувальному середовищі, що підривало інклюзивність, прозорість і чесність, що суттєво поставило під загрозу демократичну цілісність виборчого процесу".

Зокрема серйозні порушення включали насильство проти членів опозиції, залякування виборців, наклепницькі кампанії проти спостерігачів та масове зловживання адміністративним ресурсом.

"Обмежувальне застосування правил передвиборчої кампанії обмежило конкуренцію, спричинило значний тиск на громадянське суспільство та ЗМІ та зменшило простір для критики влади", - заявив голова Місії Златко Вуйович.

Також Місія висловила занепокоєння щодо незалежності та неупередженості ЦВК.

За словами Вуйовича, вибори відбулися у вкрай поляризованому політичному контексті, посиленому розбіжностями щодо законодавця, особливо у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів", який викликав масові протести проти уряду.

Загалом до органів управління виборчим процесом надійшло 216 скарг:

щодо діяльності ДВК - 78,

зловживання адмінресурсом - 28,

порушення у проведенні агітації - 75.

Ще 40 скарг залишаються на розгляді, лише 17 були задоволені, решта - відхилені.