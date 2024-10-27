Швеція напередодні зими виділить Україні допомогу: на що підуть кошти
Швеція напередодні зими надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги. Він становитиме близько 10,3 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Швеції.
Пакет гуманітарної допомоги буде розподілено між чотирма організаціями. Зокрема, гроші отримають:
- 4,7 млн доларів - Український Червоний Хрест. Кошти підуть на забезпечення гуманітарних потреб населення перед зимою, а саме: доступ до тепла та електроенергії, продуктів харчування, засобів гігієни, ліків та води;
- 1,8 млн доларів - Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Тобто, допомога внутрішнім переселенцям у підготовці та захисті до та після зими;
- 2,8 млн доларів - Програма розвитку ООН (на розмінування);
- і ще 941 тисяча доларів отримає UNFPA.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) і Командування Сил підтримки Збройних сил України. Литва виділяє 15 млн євро, а Швеція - 7 млн євро. Зокрема, для розмінування будуть закуплені вантажівки та пікапи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.