Сербія надасть Україні генератори та трансформатори, - Вучич
Сербія надасть Україні обладнання на понад 8 мільйонів євро. Серед допомоги будуть генератори та трансформатори.
Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю сербському каналу Prva TV.
В інтерв'ю президент Сербії розповів, що його країна виділила понад 8 мільйонів євро на допомогу для України.
"Для України ми зібрали генераторів і трансформаторів на 8,4 млн євро", - сказав він.
Передасть цю допомогу, за словами президента, новий посол Сербії в Україні.
Відносини Сербії та України
Нагадаємо, що в травні цього року Вучич заявив, що Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум.
Водночас ще раніше Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема минулого року вона передала Україні 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.
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