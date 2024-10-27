Сербія надасть Україні генератори та трансформатори, - Вучич

Сербія надасть Україні обладнання на понад 8 мільйонів євро. Серед допомоги будуть генератори та трансформатори.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю сербському каналу Prva TV.

В інтерв'ю президент Сербії розповів, що його країна виділила понад 8 мільйонів євро на допомогу для України.

"Для України ми зібрали генераторів і трансформаторів на 8,4 млн євро", - сказав він.

Передасть цю допомогу, за словами президента, новий посол Сербії в Україні.