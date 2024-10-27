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Сербія надасть Україні генератори та трансформатори, - Вучич

Україна, Неділя 27 жовтня 2024 21:58
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Сербія надасть Україні генератори та трансформатори, - Вучич Фото: президент Сербії Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сербія надасть Україні обладнання на понад 8 мільйонів євро. Серед допомоги будуть генератори та трансформатори.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю сербському каналу Prva TV.

В інтерв'ю президент Сербії розповів, що його країна виділила понад 8 мільйонів євро на допомогу для України.

"Для України ми зібрали генераторів і трансформаторів на 8,4 млн євро", - сказав він.

Передасть цю допомогу, за словами президента, новий посол Сербії в Україні.

Відносини Сербії та України

Нагадаємо, що в травні цього року Вучич заявив, що Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум.

Водночас ще раніше Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема минулого року вона передала Україні 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.

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