Президент Грузії не визнала вибори і закликала до протесту

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори. Та закликала громадян до протесту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на її заяву під час виступу.

Президент Грузії заявила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані", і вона, як незалежна інституція, не визнає ці вибори.

"Я не визнаю ці вибори", - наголосила Зурабішвілі.

За словами президента, грузинський народ став жертвою російської спецоперації.

"Хочу сказати від імені єдиної незалежної інституції, що залишилася в цій державі, - я не визнаю ці вибори. Визнання цих виборів неможливе. Це рівносильно визнанню приходу Росії сюди, підпорядкуванню Грузії Росії. Я не для цього приїхала в цю країну, не для цього жили наші предки, і ми не змиримося з цим", - підсумувала президент.

Водночас вона оголосила про проведення мітингу на проспекті Руставелі. Мітинг планується на завтра, 28 жовтня, о 19:00.