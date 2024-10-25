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По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня

П'ятниця 25 жовтня 2024 20:55
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По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні з 1 грудня буде запроваджено нову програму підтримки українців. Мова про виплати по одній тисячі гривні на кожного громадянина.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, було розглянуто рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім’я в Україні", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що кожному буде виплачено по тисячі гривень - на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики.

Кошти можна буде втратити на квитки в "Укрзалізниці" та українські лікарські засоби. Зеленський доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки та культурні послуги. Також їх можна буде донатити на військових - волонтерам, на дрони.

"Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - підкреслив Зеленський.

Програма кешбеку

На початку цього року Зеленський повідомив про створення програми "Купуй українське". Програмою передбачено, що українці зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку.

Нещодавно ця програма запрацювала - можна отримати кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників. Максимальна сума виплат - 3 тисячі гривень на місяць.

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Володимир Зеленський
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По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня
По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня
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