Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах Ірану

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль розпочав атаку на Іран у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами на початку жовтня. Країна атакує військові цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios та офіційний Telegram Армії оборони Ізраїлю.

Зокрема, рано-вранці за місцевим часом іранське державне телебачення повідомило про вибухи в кількох районах країни, включаючи Тегеран. Після цього інформацію про атаку виданню Axios підтвердили два поінформовані джерела.

Пізніше ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що розпочав заходи у відповідь за іранську атаку, здійснену на початку жовтня 2024 року.

"У відповідь на багатомісячні безперервні атаки режиму в Ірані на державу Ізраїль - зараз Армія оборони Ізраїлю завдає точних ударів по військових цілях в Ірані", - йдеться в повідомленні.

Там підкреслили, що режим в Ірані та його проксі в регіоні невпинно атакують Ізраїль з 7 жовтня – на семи фронтах, включаючи прямі атаки з іранської території.

"Як і будь-яка інша суверенна країна у світі, держава Ізраїль має право та обов'язок відповісти. Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне для захисту держави Ізраїль та її народу", - резюмував ЦАХАЛ

У коментарі NBC News двоє високопоставлених арабських чиновників повідомили, що початковий удар по Тегерану, імовірно, було завдано по казармам або офісу, а також по складу зброї.

Оновлено о 03:05

США не брали участь у військовій операції Ізраїлю проти Ірану. Про це написало Reuters з посиланням на американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Оновлено о 03:15

Fox News повідомляє, що Білий дім був поінформований незадовго до того, як Ізраїль завдав авіаударів по Ірану.

Оновлено о 03:23

США останніми днями консультувалися з Ізраїлем з приводу масштабів і типів цілей, по яких будуть нанесені удари. Про це пише The New York Times.

Також Білий дім зазначив, що ізраїльська держава завдає ударів з метою самооборони і у відповідь на атаку Тегерана.

Оновлено о 03:37

Військові центри КВІР на заході та південному заході Тегерана не постраждали внаслідок ракетної атаки Ізраїлю в ніч на суботу, пише іранське держагентство Tasnim.

Оновлено о 03:39

Неназваний ізраїльський чиновник заявив NBC, що Ізраїль не завдає ударів по іранських ядерних об'єктах або нафтових родовищах, а зосереджується на військових цілях.

"Ми націлені на те, що могло загрожувати нам у минулому або може загрожувати в майбутньому", - сказав чиновник.

Оновлено о 03:44

Державне сирійське інформаційне агентство SANA повідомляє, що Ізраїль завдав ударів по декількох військових об'єктах у південній і центральній частині Сирії Удари було завдано одночасно з початком атак Ізраїлю на Іран.

За даними агентства SANA, засоби ППО збили частину ізраїльських ракет.

Оновлено о 03:58

Одним із місць в Ірані, атакованих Ізраїлем, була військова база для запуску балістичних ракет, стверджує Sky News Arabia, посилаючись на джерело.

Оновлено о 04:05

Системи ППО Ірану не змогли перехопити жодну із запущених ракет Ізраїлю, стверджує Jerusalem Post з посиланням на неназваних офіційних ізраїльських осіб.