Тисяча від Зеленського. Українцям розповіли, куди нарахують виплату
Український президент Володимир Зеленський оголосив про програму виплат тисячі гривень кожному українцю. Ці гроші будуть надходити на віртуальну картку.
Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", - пояснив Соболев.
Він розповів, що це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.
"Ці гроші марковані - тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", - зауважив перший заступник міністра.
Водночас він заявив, що на дітей так само можна буде оформити виплату.
Нагадаємо, що під час вчорашнього відеозвернення Зеленський анонсував виплати українцям, які почнуться вже від 1 грудня.
Крім того, на початку цього року президент повідомив про створення програми "Купуй українське". Програмою передбачено, що українці зможуть отримати частину коштів (кешбек) за покупку товарів українського виробництва на спеціальну картку.
Виплати кешбеку здійснюватимуться щомісяця, до 20 числа наступного місяця. Водночас максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за один місяць, становить 3000 гривень.
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