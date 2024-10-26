Тисяча від Зеленського. Українцям розповіли, куди нарахують виплату

Український президент Володимир Зеленський оголосив про програму виплат тисячі гривень кожному українцю. Ці гроші будуть надходити на віртуальну картку.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", - пояснив Соболев.

Він розповів, що це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

"Ці гроші марковані - тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", - зауважив перший заступник міністра.

Водночас він заявив, що на дітей так само можна буде оформити виплату.