Італія відправила два мінні тральники до Ормузької протоки

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що тральники вже наближаються до Ормузької протоки, однак вони будуть задіяні лише після припинення вогню з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
"У разі встановлення миру всім підрозділам союзних країн знадобиться майже місяць, щоб дістатися до Перської затоки", - пояснив він під час спільного засідання парламентських комітетів з оборони та закордонних справ.
За словами Крозетто, спочатку кораблі перебуватимуть у Східному Середземномор’ї, а згодом - у Червоному морі в межах чинних міжнародних місій Mediterraneo Sicuro та Aspides.
Міністр закордонних справ Італії та віце-прем’єр Антоніо Таяні наголосив, що Рим наразі не просить парламент про погодження нової військової місії у Перській затоці.
"Давайте розвіємо будь-які непорозуміння: ми не хочемо просити дозволу на нову військову місію в Перській затоці, але хочемо поділитися прихильністю уряду до миру та шляхом, який може привести до нашої участі в міжнародній коаліції", - заявив Таяні.
Він також підкреслив, що будь-яка участь Італії в міжнародних операціях у регіоні можлива лише після остаточного припинення бойових дій.
На тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки низка союзників США та країн НАТО вже заявили про готовність долучитися до майбутніх операцій у регіоні.
Зокрема, Німеччина почала підготовку до можливого розгортання мінного тральщика та допоміжного судна, навіть ціною скорочення присутності в інших районах.
Туреччина також не виключила участі у розмінуванні протоки після можливої мирної угоди між Іраном та США.
Водночас Франція вже розгорнула авіаносну ударну групу в Червоному морі разом з італійськими та нідерландськими кораблями.
Згодом Литва також заявила про готовність приєднатися до потенційної місії США в районі Ормузької протоки.