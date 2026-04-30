До операції в Ормузькій протоці долучиться ще одна країна НАТО

17:00 30.04.2026 Чт
Литва вже отримала офіційне запрошення від США
aimg Марія Науменко
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс може долучитися до місії США в Ормузькій протоці, однак рішення ще мають погодити уряд і парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Нова коаліція або удари по Ірану. США роздумують, як розблокувати Ормуз, - Reuters

За його словами, Литва вже отримала запрошення від США приєднатися до очолюваної Вашингтоном військово-морської операції. Найближчим часом президент планує скликати Раду національної оборони, щоб обговорити це питання.

"Ми солідарні, - заявив Науседа. - Ми, звичайно, розуміємо, що ми повинні не тільки вимагати і брати, але й давати".

Участь у місії розглядається як крок підтримки союзника на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. З початку березня Іран контролює прохід через цей стратегічний водний шлях, а в середині квітня США запровадили власні обмеження.

На цьому тлі Литва, як і інші країни Балтії, змушена враховувати як союзницькі зобов’язання, так і позицію більшості держав ЄС, які поки не долучилися до операції.

Водночас Литва, Латвія та Естонія значною мірою покладаються на безпекову підтримку США, зважаючи на близькість до Росії та Білорусі.

Деякі союзники по НАТО вже оголосили про намір долучитись до оепрації США. Зокрема, Німеччина почала готуватись до можливого розгортання в районі протоки.

Для цього Берлін планує заздалегідь перекинути мінний тральщик і допоміжне судно, навіть ціною часткового скорочення присутності в інших регіонах.

Крім того, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара може долучитися до розмінування Ормузької протоки, однак лише після можливої мирної угоди між Іраном і США.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
