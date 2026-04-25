Ще одна країна НАТО розглядає участь у розмінуванні Ормузької протоки

13:32 25.04.2026 Сб
Туреччина готова долучитися до розмінування протоки, але є умова
aimg Марія Науменко
Фото: прапор Туреччини (Getty Images)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара може долучитися до розмінування Ормузької протоки після можливої мирної угоди між Іраном і США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп наказав розстрілювати судна, що мінують Ормузьку протоку

За його словами, після укладення домовленостей у регіоні може бути сформована міжнародна технічна група, яка займатиметься розмінуванням протоки.

Він додав, що Туреччина в принципі позитивно ставиться до таких зусиль як до гуманітарного обов’язку.

Крім того, Фідан зазначив, що його країна "не матиме проблем" з участю в таких операціях за відповідних умов. Водночас Анкара перегляне свою позицію, якщо міжнародна коаліція стане стороною нового конфлікту.

Окремо дипломат висловив сподівання, що питання, пов’язані з ядерною програмою Ірану, можуть бути врегульовані під час наступного раунду переговорів, який планують провести в Пакистані.

Ситуація в Ормузькій протоці

Нагадаємо, 13 квітня США оголосили про початок морської блокади Ормузької протоки після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що порушників блокади можуть знищувати, а також повідомив про значні втрати іранського флоту.

За даними Axios, цього тижня Іран встановив нові морські міни, тоді як США застосовують підводні дрони для розмінування.

Водночас трафік через протоку, якою у мирний час транспортується близько 20% світової нафти, скоротився до мінімуму.

На цьому тлі Німеччина почала готуватись до можливого розгортання в районі протоки. Для цього Берлін планує заздалегідь перекинути мінний тральщик і допоміжне судно, навіть ціною часткового скорочення присутності в інших регіонах.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським