Франція направила свій авіаносець до Ормузу для розблокування протоки

03:11 07.05.2026 Чт
2 хв
Париж планує зупинити війну та відкрити судноплавство разом із США та союзниками
aimg Пилип Бойко
Франція направила свій авіаносець до Ормузу для розблокування протоки Фото: Французький авіаносець Charles De Gaulle (Вікімедіа)
Франція розгорнула свою авіаносну ударну групу в Червоному морі. Париж готує масштабну місію задля безпеки Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник французького президентства на брифінгу пояснив причини дій Парижа:

"Причина, чому ми маємо докладати нових зусиль сьогодні, полягає в тому, бо блокада Ормузу триває, шкода світовій економіці стає дедалі помітнішою, а ризик затягування бойових дій надто серйозний, щоб ми могли це прийняти".

Франція та Велика Британія працюють разом і вже кілька тижнів готують особливі пропозиції для безпечного судноплавства. План має запрацювати після вирішення гострої фази конфлікту.

Склад ударної групи Франції

Авіаносець Charles de Gaulle вийшов у море не один. Його супроводжують італійські та голландські військові кораблі і зараз вся ця група тримає курс на південну частину Червоного моря.

Військові мають такі завдання:

  • оцінити оперативну ситуацію в регіоні;
  • розширити варіанти управління кризою;
  • інтегрувати сили партнерів у єдину систему захисту;
  • запевнити учасників морської торгівлі у безпеці.

Париж пропонує складний компроміс: Іран має отримати вільний прохід для своїх суден через протоку, але натомість Тегеран мусить почати переговори про ядерну програму та ракети. Сполучені Штати зі свого боку мають зняти блокаду.

Посадовець французького президентства додав:

"Ми пропонуємо, щоб Іран отримав прохід для своїх кораблів через протоку і натомість зобов'язався вести переговори з американцями щодо питань ядерних
матеріалів, ракет і регіону, а також пропонуємо, щоб американці, зі свого боку, зняли блокаду Ормузької протоки й натомість отримали зобов'язання Ірану щодо переговорів.

За таких умов ми могли б розгорнути багатонаціональні сили для забезпечення охорони конвоїв, що перетинають Ормузьку протоку, і це, очевидно, вимагає, щоб іранці не відкривали вогонь по кораблях".

Що передувало цій події

Раніше стало відомо, що Іран про безпечний прохід через Ормузьку протоку. Проте зауважив, що це сталось завдяки "новим процедурам"., але що це за "процедури" поки невідомо.

Тим часом Дональд Трамп впевнений, що отримає від Тегерану весь збагачений уран. Він нагадав, що є великі шанси на "угоду" і зараз тривають перемовини.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо звернувся до Китаю. Він закликав Пекін вплинути на іранське керівництво, адже конфлікту завдає шкоди китайській економіці.

Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту