Німеччина готує флот до можливої операції в Ормузькій протоці

12:12 25.04.2026 Сб
За яких умов німецькі військові кораблі розпочнуть операцію в протоці?
aimg Марія Науменко
Німеччина готує флот до можливої операції в Ормузькій протоці Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)

Німеччина направляє військові кораблі до Середземного моря, готуючись до можливого розгортання в Ормузькій протоці на тлі зростання напруги в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса газеті Rheinische Post.

За його словами, участь німецького флоту в операції можлива лише за умови припинення бойових дій у регіоні та отримання мандата від Бундестагу.

"Передумовою для залучення німецького флоту в протоці Ормуз є, перш за все, припинення бойових дій. Зрештою, ми є однією з найбільших збройних сил у Європі і тому мусимо брати на себе відповідальність. Водночас ми усвідомлюємо, що не можемо перенапружувати свої можливості", - зазначив Пісторіус.

Міністр пояснив, що Німеччина має значний досвід у виявленні та розмінуванні мін, і саме ці спроможності можуть бути використані для забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

Для пришвидшення можливого розгортання частину підрозділів вирішили заздалегідь перекинути ближче до регіону. Зокрема, до Середземного моря направлять мінний тральщик разом із судном управління та забезпечення.

"Ми перекинемо мінний тральщик до Середземного моря і надамо йому судно управління та забезпечення", - заявив Пісторіус.

Він також додав, що для виконання завдань у районі Ормузької протоки Німеччина може тимчасово скоротити свою присутність в інших регіонах у координації з партнерами.

Ситуація в Ормузькій протоці

Ситуація в Ормузькій протоці різко загострилася на тлі протистояння США та Ірану, що підвищує ризики для світових поставок нафти.

Ще 13 квітня США оголосили про початок морської блокади після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що порушників блокади можуть знищувати, а також повідомив про значні втрати іранського флоту.

За даними Axios, цього тижня Іран встановив нові морські міни в протоці, використовуючи невеликі катери. У відповідь США застосовують підводні дрони для розмінування, а трафік через протоку, яким у мирний час проходило близько 20% світової нафти, скоротився до мінімуму.

