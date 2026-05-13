Британія відправить в Ормузьку протоку дрони, винищувачі та військовий корабель

Глава Міноборони Британії Джон Хілі анонсував, що його країна надасть обладнання для пошуку мін, винищувачі Typhoon і військовий корабель для забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Разом із нашими союзниками ця багатонаціональна місія носитиме оборонний, незалежний і такий, що заслуговує на довіру, характер", - сказав Хілі під час онлайн-конференції за участю понад 40 своїх колег з інших країн, які братимуть участь у місії.

Як пише Reuters, внесок Британії буде підкріплений виділенням 153,54 млн доларів на придбання дронів для пошуку мін і систем протидії безпілотників.

Загалом пакет включатиме автономні системи виявлення та знешкодження морських мін, високошвидкісні безпілотні катери, винищувачі Typhoon для повітряного патрулювання та есмінець HMS Dragon, оснащений засобами ППО, який уже перебуває на шляху на Близький Схід.

У рамках відповідних оборонних операцій у регіоні вже дислоковано понад 1000 британських військових, включно з групами по боротьбі з дронами та ескадрильями винищувачів.

Пояснюючи мотивацію Британії Reuters пише, що Лондон прагне запевнити представників комерційного судноплавства у своїй прихильності свободі судноплавства на тлі загострення регіональної напруженості.

Але варто зазначити, що за словами Хілі, місія почне функціонувати тоді, коли дозволять умови.