Італія відправила два мінні тральники до Ормузької протоки

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що тральники вже наближаються до Ормузької протоки, однак вони будуть задіяні лише після припинення вогню з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"У разі встановлення миру всім підрозділам союзних країн знадобиться майже місяць, щоб дістатися до Перської затоки", - пояснив він під час спільного засідання парламентських комітетів з оборони та закордонних справ.

За словами Крозетто, спочатку кораблі перебуватимуть у Східному Середземномор’ї, а згодом - у Червоному морі в межах чинних міжнародних місій Mediterraneo Sicuro та Aspides.

Міністр закордонних справ Італії та віце-прем’єр Антоніо Таяні наголосив, що Рим наразі не просить парламент про погодження нової військової місії у Перській затоці.

"Давайте розвіємо будь-які непорозуміння: ми не хочемо просити дозволу на нову військову місію в Перській затоці, але хочемо поділитися прихильністю уряду до миру та шляхом, який може привести до нашої участі в міжнародній коаліції", - заявив Таяні.

Він також підкреслив, що будь-яка участь Італії в міжнародних операціях у регіоні можлива лише після остаточного припинення бойових дій.

Розмінування Ормузької протоки

На тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки низка союзників США та країн НАТО вже заявили про готовність долучитися до майбутніх операцій у регіоні.

Зокрема, Німеччина почала підготовку до можливого розгортання мінного тральщика та допоміжного судна, навіть ціною скорочення присутності в інших районах.

Туреччина також не виключила участі у розмінуванні протоки після можливої мирної угоди між Іраном та США.