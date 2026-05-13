Италия отправила два минных тральщика в Ормузский пролив

17:10 13.05.2026 Ср
Рим готовится к разминированию, но есть нюанс. Что должно произойти, чтобы миссия официально стартовала?
Мария Науменко
Италия отправила два минных тральщика в Ормузский пролив
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что тральщики уже приближаются к Ормузскому проливу, однако они будут задействованы только после прекращения огня с Ираном.

"В случае установления мира всем подразделениям союзных стран понадобится почти месяц, чтобы добраться до Персидского залива", - пояснил он во время совместного заседания парламентских комитетов по обороне и иностранным делам.

По словам Крозетто, сначала корабли будут находиться в Восточном Средиземноморье, а затем - в Красном море в рамках действующих международных миссий Mediterraneo Sicuro и Aspides.

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни подчеркнул, что Рим пока не просит парламент о согласовании новой военной миссии в Персидском заливе.

"Давайте развеем любые недоразумения: мы не хотим просить разрешения на новую военную миссию в Персидском заливе, но хотим поделиться приверженностью правительства к миру и путем, который может привести к нашему участию в международной коалиции", - заявил Таяни.

Он также подчеркнул, что любое участие Италии в международных операциях в регионе возможно только после окончательного прекращения боевых действий.

Разминирование Ормузского пролива

На фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива ряд союзников США и стран НАТО уже заявили о готовности присоединиться к будущим операциям в регионе.

В частности, Германия начала подготовку к возможному развертыванию минного тральщика и вспомогательного судна, даже ценой сокращения присутствия в других районах.

Турция также не исключила участия в разминировании пролива после возможного мирного соглашения между Ираном и США.

В то же время Франция уже развернула авианосную ударную группу в Красном море вместе с итальянскими и нидерландскими кораблями.

Впоследствии Литва также заявила о готовности присоединиться к потенциальной миссии США в районе Ормузского пролива.

