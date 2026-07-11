Історичний успіх: у Туреччині зробили гучну заяву після саміту в Анкарі

Після саміту НАТО в Анкарі в Туреччині заявили про початок нового етапу розвитку Альянсу. Там вважають, що ухвалені рішення матимуть довгострокові результати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet Daily News.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан назвав саміт НАТО в Анкарі історичним як за організацією, так і за його результатами. За його словами, союзникам вдалося досягти консенсусу попри глобальну нестабільність і стратегічні розбіжності.
За словами Фідана, саміт підтвердив актуальність НАТО та продемонстрував, що країни-члени здатні знаходити спільні рішення навіть у складних геополітичних умовах.
За словами міністра, одним із найважливіших результатів зустрічі стало перетворення принципу розподілу оборонних витрат між союзниками з політичної концепції на практичну політику.
Він нагадав, що США вже тривалий час закликали європейські країни взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку, і тепер ця позиція отримала підтримку всього Альянсу.
"Фактично це було повторне відкриття первісної ролі НАТО, яка не була наступальною, а ґрунтувалася переважно на обороні, збереженні миру та підвищенні добробуту й стабільності", - наголосив глава турецького зовнішньополітичного відомства.
Саме тому, за словами Фідана, велике значення мали Форум оборонної промисловості, який відбувся під час саміту, та ухвалена в Анкарі політична рамкова угода.
Він підкреслив, що тепер НАТО переходить до нового етапу розвитку, який він назвав "НАТО 3.0". За його словами, нова модель передбачає адаптацію військових можливостей і оборонно-промислової бази до сучасних загроз, а також посилення стійкості логістики, виробництва озброєнь і ланцюгів постачання.
"У час таких геостратегічних і глобальних потрясінь, плутанини, розбіжностей у поглядах та розбіжних стратегічних цілей той факт, що країни-члени об’єдналися й дійшли консенсусу щодо певних концепцій та цілей, є історичним успіхом", - додав міністр.
Він зазначив, що під час саміту були оголошені оборонні контракти між союзниками на загальну суму близько 50 млрд доларів.
За його словами, йдеться не лише про домовленості з Туреччиною, а про спільні проєкти країн-членів НАТО, які мають зміцнити оборонний потенціал Альянсу.
Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбувся саміт НАТО, який став одним із ключових міжнародних заходів року.
Союзники погодили підсумкову декларацію, що передбачає збільшення оборонних витрат і підтверджує довгострокову підтримку України.
Однією з головних подій саміту стали переговори президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа, після яких американський лідер заявив про "новий початок" у відносинах із Києвом.
Також Трамп повідомив, що робота над мирною угодою щодо війни триває, хоча процес залишається непростим, заявив про готовність США надати Україні право виробляти системи Patriot.
Трамп також не виключив свого майбутнього візиту до Києва та зазначив, що далекобійні удари України по території Росії можуть наблизити завершення війни.