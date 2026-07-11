Історичний успіх: у Туреччині зробили гучну заяву після саміту в Анкарі

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан назвав саміт НАТО в Анкарі історичним як за організацією, так і за його результатами. За його словами, союзникам вдалося досягти консенсусу попри глобальну нестабільність і стратегічні розбіжності.

За словами Фідана, саміт підтвердив актуальність НАТО та продемонстрував, що країни-члени здатні знаходити спільні рішення навіть у складних геополітичних умовах.

За словами міністра, одним із найважливіших результатів зустрічі стало перетворення принципу розподілу оборонних витрат між союзниками з політичної концепції на практичну політику.

Він нагадав, що США вже тривалий час закликали європейські країни взяти на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку, і тепер ця позиція отримала підтримку всього Альянсу.

"Фактично це було повторне відкриття первісної ролі НАТО, яка не була наступальною, а ґрунтувалася переважно на обороні, збереженні миру та підвищенні добробуту й стабільності", - наголосив глава турецького зовнішньополітичного відомства.

Перехід до "НАТО 3.0"

Саме тому, за словами Фідана, велике значення мали Форум оборонної промисловості, який відбувся під час саміту, та ухвалена в Анкарі політична рамкова угода.

Він підкреслив, що тепер НАТО переходить до нового етапу розвитку, який він назвав "НАТО 3.0". За його словами, нова модель передбачає адаптацію військових можливостей і оборонно-промислової бази до сучасних загроз, а також посилення стійкості логістики, виробництва озброєнь і ланцюгів постачання.

"У час таких геостратегічних і глобальних потрясінь, плутанини, розбіжностей у поглядах та розбіжних стратегічних цілей той факт, що країни-члени об’єдналися й дійшли консенсусу щодо певних концепцій та цілей, є історичним успіхом", - додав міністр.

Він зазначив, що під час саміту були оголошені оборонні контракти між союзниками на загальну суму близько 50 млрд доларів.

За його словами, йдеться не лише про домовленості з Туреччиною, а про спільні проєкти країн-членів НАТО, які мають зміцнити оборонний потенціал Альянсу.

Саміт НАТО в Анкарі

Нагадаємо, 7-8 липня в Анкарі відбувся саміт НАТО, який став одним із ключових міжнародних заходів року.

Союзники погодили підсумкову декларацію, що передбачає збільшення оборонних витрат і підтверджує довгострокову підтримку України.

Однією з головних подій саміту стали переговори президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа, після яких американський лідер заявив про "новий початок" у відносинах із Києвом.