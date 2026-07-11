RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Исторический успех: в Турции сделали громкое заявление после саммита в Анкаре

14:50 11.07.2026 Сб
3 мин
Чем именно, по оценке Турции, стал особым саммит НАТО?
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)

После саммита НАТО в Анкаре в Турции заявили о начале нового этапа развития Североатлантического союза. Там считают, что принятые решения будут иметь долгосрочные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал саммит НАТО в Анкаре историческим как по организации, так и по его результатам. По его словам, союзникам удалось достичь консенсуса, несмотря на глобальную нестабильность и стратегические разногласия.

По словам Фидана, саммит подтвердил актуальность НАТО и продемонстрировал, что страны-члены способны находить общие решения даже в сложных геополитических условиях.

По словам министра, одним из важнейших результатов встречи стало превращение принципа распределения оборонных расходов между союзниками по политической концепции в практическую политику.

Он напомнил, что США уже долгое время призывали европейские страны взять на себя большую долю ответственности за свою безопасность, и теперь эта позиция получила поддержку всего Альянса.

"Фактически это было повторное открытие первоначальной роли НАТО, которая не была наступательной, а основывалась преимущественно на обороне, сохранении мира и повышении благосостояния и стабильности", - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Переход к "НАТО 3.0"

Именно поэтому, по словам Фидана, большое значение имел Форум оборонной промышленности, который состоялся во время саммита, и принятое в Анкаре политическое рамочное соглашение.

Он подчеркнул, что теперь НАТО переходит к новому этапу развития, который он назвал НАТО 3.0. По его словам, новая модель предполагает адаптацию военных возможностей и оборонно-промышленной базы к современным угрозам, а также усиление устойчивости логистики, производства вооружений и цепей снабжения.

"Во время таких геостратегических и глобальных потрясений, путаницы, разногласий во взглядах и расхожих стратегических целей тот факт, что страны-члены объединились и пришли к консенсусу по определенным концепциям и целям, является историческим успехом", - добавил министр.

Он отметил, что в ходе саммита были объявлены оборонные контракты между союзниками на общую сумму около 50 млрд. долларов.

По его словам, речь идет не только о договоренностях с Турцией, но и о совместных проектах стран-членов НАТО, которые должны укрепить оборонный потенциал Альянса.

Саммит НАТО в Анкаре

Напомним, 7-8 июля в Анкаре состоялся саммит НАТО, который стал одним из ключевых международных мероприятий года.

Союзники согласовали итоговую декларацию, предусматривающую увеличение оборонных расходов и подтверждающую долгосрочную поддержку Украины.

Одним из главных событий саммита стали переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, после которых американский лидер заявил о "новом начале" в отношениях с Киевом.

Также Трамп сообщил, что работа над мирным соглашением по войне продолжается , хотя процесс остается непростым, заявил о готовности США предоставить Украине право производить системы Patriot.

Трамп также не исключил свой будущий визит в Киев и отметил, что дальнобойные удары Украины по территории России могут приблизить завершение войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОАнкараТурция