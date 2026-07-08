Трампу сподобалася зустріч з Зеленським, їх відносини зовсім інші, - Держдеп

Зустріч в Анкарі стала новою точкою у відносинах Києва та Вашингтона, а успіхи українських дронів у Росії відкрили нові можливості для дипломатії.

Коментуючи декларацію саміту в Анкарі, Бейтсон звернув увагу, що документ передбачає 70 млрд євро допомоги Україні цього року та щонайменше таку саму суму наступного року.

Водночас він уточнив, що конкретний внесок США до цього пакета поки не визначили.

"Багато людей боялися, що взагалі не буде новин, пов'язаних з Україною, або не буде позитивних новин. І це було в самій декларації. Конкретна частка (допомоги - ред.) Америки - ми побачимо, це поки що не ясно, але президент Трамп сказав, що сьогодні був новий початок", - зазначив Бейтсон.

За його словами, відносини між Трампом і Зеленським зараз "зовсім інші". Представник Держдепу додав, що лідери можуть відкрито обговорювати важливі питання.

"Ми знаємо, що президент Трамп, коли йому щось подобається, він це відразу скаже. Коли не подобається, він це теж дуже прямо скаже", - пояснив він.

Під час зустрічі Трамп і державний секретар США Марко Рубіо також говорили про успіхи України, зокрема про удари українських безпілотників по території Росії.

За словами Бейтсона, Рубіо побачив у цих успіхах нові можливості для дипломатії.

Головні заяви Трампа про Україну на саміті в Анкарі

Нагадаємо, під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що робота над мирною угодою щодо війни Росії проти України триває, хоча сам процес він назвав непростим. Президент США також порівняв війну з "бійкою двох у парку".

Крім того, Трамп повідомив про намір відвідати Київ, але припустив, що до завершення війни такий візит навряд чи буде можливим.