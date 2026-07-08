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Країни НАТО виділять Україні щонайменше 140 млрд євро на два роки: куди підуть гроші

17:48 08.07.2026 Ср
2 хв
Країни НАТО продовжать військову підтримку України у 2026-2027 роках
aimg Олена Бджола
Країни НАТО виділять Україні щонайменше 140 млрд євро на два роки: куди підуть гроші Фото: учасники саміту НАТО в Анкарі (Getty Images)
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Країни НАТО оголосили своє рішення щодо підтримки України на саміті в Анкарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на підсумкову декларацію саміту НАТО в Анкарі.

НАТО надасть Україні нову військову допомогу

Країни НАТО обіцяють виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України у 2026 році.

"Союзники підтверджують свої суверенні зобов'язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році", - йдеться у декларації.

Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, і партнери єдині у своїй "непохитній підтримці України "у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності", зазначається у документі.

Європейські союзники та Канада зараз фінансують переважну більшість допомоги Україні. Це відбувається через через двосторонні та багатосторонні інструменти у сфері безпеки, зазначили у документі.

Також члени Альянсу привітали рішення ЄС надати Україні багаторічне фінансування через позику на суму 90 млрд євро.

Що ще вирішили на саміті НАТО

Сьогодні в Анкарі країни Альянсу оголосили нові закупівлі на суму 50 мільярдів доларів США.

"Зобов’язуємося розширювати колективні виробничі потужності і співпрацю з промисловістю з метою прискорення інновацій", - зазначено у декларації.

Також країни НАТО домовилися максимально розширити обсяги оборонно-промислового виробництва і співпраці в галузі виробництва зброї.

В які напрямки оборонки інвестуватимуть

Учасники саміту заявили про такі напрямки вкладення коштів:

  • розбудова здатності Альянсу розгортати і забезпечувати свої збройні сили,
  • досягнення цілей у сфері високоточних ударів вглиб території,
  • об’єднана систему ППО і ПРО,
  • безпілотні системи,
  • передові технології,
  • розвідувальні спроможності,
  • трансатлантичні хмарні рішення для ведення бойових дій,
  • потужні ШІ-моделі.

Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі заявив про хід роботи над мирною угодою щодо війни в Україні. Про це він говорив на зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив на полях саміту НАТО в Анкарі про важливі переговори. Україна домовляється з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво ЗРК Patriot.

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