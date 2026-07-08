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Трамп: удари України по РФ - ескалація, яка може призвести до миру

16:12 08.07.2026 Ср
2 хв
Американський президент прокоментував удари України по РФ на зустрічі із Зеленським
aimg Іван Носальський
Трамп: удари України по РФ - ескалація, яка може призвести до миру Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Українські далекобійні удари по території Росії можуть призвести до завершення війни.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі журналіст попросила Трампа прокоментувати далекобійні удари України по Росії. У відповідь американський лідер дав слово держсекретареві США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що Україна та США обговорюють українські можливості бити вглиб Росії, щоб вона побачила, як складно захищати свій повітряний простір.

За словами держсекретаря, у Вашингтоні сподіваються, що такі дії відкриють простір для переговорів щодо завершення війни.

Після цього слово взяв Трамп:

"Це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення (війни - ред.)".

Трамп вражений успіхами України

До речі, раніше Financial Times з посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп "вражений і захоплений" кампанією України з ударів углиб Росії.

Також у червні американський лідер заявив про те, що Росія є великою країною з великими збройними силами, але при цьому в українців "справи йдуть непогано".

За його словами, Україна має гарне озброєння для війни з РФ.

При цьому президент США хвалив президента України Володимира Зеленського. За словами американського лідера, Зеленський працює досить добре.

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