ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Зустріч Зеленського та Трампа Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп відповів, чи приїде він до Києва

16:59 08.07.2026 Ср
2 хв
До цього Трамп жодного разу не приїжджав до української столиці
aimg Іван Носальський
Трамп відповів, чи приїде він до Києва Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Київ. Але до завершення війни йому навряд чи це дозволять.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Журналісти запитали американського лідера, чи він відвідає Україну.

"Поїду, а чого ні? Після війни хотілося б. Я не знаю, чи дозволить служба безпеки поїхати під час війни", - відповів Трамп.

За його словами, Київ - це чудове місто і він би хотів, щоб там не було руїн на фоні війни.

Візит Трампа до України

Нагадаємо, 29 грудня минулого року Трамп заявив про те, що він поки що не планує відвідувати Україну, але може приїхати туди, якщо це наблизить завершення війни.

Він наголошував на тому, що його запрошували виступити в українському парламенті.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна завжди рада його запросити.

До речі, поки що Київ навіть не відвідували посланці Трампа Стів Уіткофф і Джаред Кушнер, хоча вони вже неодноразово приїжджали на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Москви.

Нещодавно NYT з посиланням на джерела писало про те, що Кушнер та Уіткофф поїдуть в Україну, лише якщо будуть нові приводи для обговорень у контексті мирного процесу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Київ Дональд Трамп Війна в Україні Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі: всі подробиці
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"