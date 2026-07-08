Трамп зробив нову заяву про мирну угоду по війні в Україні
З саміту НАТО в Анкарі пролунали нові заяви про хід роботи над мирною угодою щодо війни в Україні.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Трампа, робота над мирною угодою для завершення війни триває, але процес непростий.
"Ця угода в роботі вже довго, у неї є плюси і мінуси", - заявив американський лідер.
Президент США порівняв війну в Україні з "бійкою двох у парку".
"Інколи, може, треба дати їм побитися", - сказав Трамп.
Нагадаємо, окрім переговорів щодо мирної угоди, у порядку денному саміту НАТО - питання поставок Україні систем протиповітряної оборони.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що отримання ліцензій на виробництво Patriot має стати одним з ключових результатів саміту.