Ірландія готова зробити внесок у гарантії безпеки для України, - Зеленський

Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки Україні після завершення війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.
Він, зокрема, подякував Ірландії за допомогу в облаштуванні укриттів в українських школах.
"Завдяки цьому ще більше наших школярів мають змогу навчатися офлайн і бути в безпеці. Ми також говорили про допомогу з фінансуванням для забезпечення учнів безкоштовним харчуванням. Домовилися шукати можливості", - зазначив президент.
Лідери також обговорили роботу над гарантіями безпеки для України.
"Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій", - додав Зеленський.
Він наголосив, що необхідно зробити все можливе, "щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна є для них справді дорогою".
Тільки так, за словами українського президента, росіяни почнуть думати про те, "як закінчити те, що самі почали".
"Дуже цінуємо підтримку нашого європейського майбутнього з боку Ірландії та чітку позицію про те, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Союзники обговорювали гарантії безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.
25 серпня президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.
Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.
Тим часом Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-партнери України склали чітку дорожню карту з питання надання гарантій безпеки.
Також днями Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.