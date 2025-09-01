Ірландія готова зробити внесок у гарантії безпеки для України, - Зеленський

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Він, зокрема, подякував Ірландії за допомогу в облаштуванні укриттів в українських школах.

"Завдяки цьому ще більше наших школярів мають змогу навчатися офлайн і бути в безпеці. Ми також говорили про допомогу з фінансуванням для забезпечення учнів безкоштовним харчуванням. Домовилися шукати можливості", - зазначив президент.

Лідери також обговорили роботу над гарантіями безпеки для України.

"Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій", - додав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно зробити все можливе, "щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна є для них справді дорогою".

Тільки так, за словами українського президента, росіяни почнуть думати про те, "як закінчити те, що самі почали".

"Дуже цінуємо підтримку нашого європейського майбутнього з боку Ірландії та чітку позицію про те, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі", - додав Зеленський.