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Опубликован предварительный список жертв авиакатастрофы в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 09:51
Опубликован предварительный список жертв авиакатастрофы в Иране
Фото: место крушения украинского самолета (isna)

Среди погибших есть граждане Украины

В результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране погибли граждане Украины и еще нескольких стран. Об этом говорится в Twitter сервиса Aviation Newsroom, который отслеживает данные о полетах воздушных судов.

Информация о пассажирах рейса МАУ PS752

  • граждане Украины - 11
  • граждане Ирана - 71
  • граждане Канады - 73
  • граждане Германии - 4
  • граждане Британии - 3
  • граждане Швеции - 8
  • граждане Афганистана - 6

В то же время Associated Press сообщает со ссылкой на чиновников украинского аэропорта, что большинство пассажиров были иранскими студентами, которые возвращались в Киев после новогодних праздников.

Иранское агентство ISNA тоже обнародовало список тех, кто был на борту. Согласно спискам, в самолете находились украинцы:

  • Ольга Кобюк
  • Елена Малахова
  • Игорь Матков
  • Денис Лыхно
  • Сергей Хоменко
  • Екатерина Статник
  • Мария Микитюк
  • Валерия Овчарук
  • Владимир Гапоненко
  • Юлия Сологуб
  • Алексей Наумкин

Фото: список пассажиров и членов и экипажа

Напомним, ранее сообщалось, что по данным посольства Украины в Иране предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.

Также стало известно, что иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737. Черный ящик был найден в окрестностях Тегерана и передан правоохранительным органам.

Катастрофу украинского самолета будут расследовать власти Ирана
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