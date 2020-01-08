Опубликован предварительный список жертв авиакатастрофы в Иране

Среди погибших есть граждане Украины
В результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране погибли граждане Украины и еще нескольких стран. Об этом говорится в Twitter сервиса Aviation Newsroom, который отслеживает данные о полетах воздушных судов.
Информация о пассажирах рейса МАУ PS752
В то же время Associated Press сообщает со ссылкой на чиновников украинского аэропорта, что большинство пассажиров были иранскими студентами, которые возвращались в Киев после новогодних праздников.
Иранское агентство ISNA тоже обнародовало список тех, кто был на борту. Согласно спискам, в самолете находились украинцы:
Фото: список пассажиров и членов и экипажа
Напомним, ранее сообщалось, что по данным посольства Украины в Иране предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.
Также стало известно, что иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737. Черный ящик был найден в окрестностях Тегерана и передан правоохранительным органам.