Опубликован предварительный список жертв авиакатастрофы в Иране

Фото: место крушения украинского самолета (isna)

Среди погибших есть граждане Украины

В результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране погибли граждане Украины и еще нескольких стран. Об этом говорится в Twitter сервиса Aviation Newsroom, который отслеживает данные о полетах воздушных судов.

Информация о пассажирах рейса МАУ PS752

граждане Украины - 11

граждане Ирана - 71

граждане Канады - 73

граждане Германии - 4

граждане Британии - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6

В то же время Associated Press сообщает со ссылкой на чиновников украинского аэропорта, что большинство пассажиров были иранскими студентами, которые возвращались в Киев после новогодних праздников.

Иранское агентство ISNA тоже обнародовало список тех, кто был на борту. Согласно спискам, в самолете находились украинцы:

Ольга Кобюк

Елена Малахова

Игорь Матков

Денис Лыхно

Сергей Хоменко

Екатерина Статник

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

Алексей Наумкин

Фото: список пассажиров и членов и экипажа

Напомним, ранее сообщалось, что по данным посольства Украины в Иране предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.

Также стало известно, что иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец украинского самолета Boeing-737. Черный ящик был найден в окрестностях Тегерана и передан правоохранительным органам.