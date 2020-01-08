Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Иране

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране. Соответствующее сообщение размещено на Facebook-странице президента.

В частности, Зеленский отметил, что украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли... Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - отметил президент.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины подтвердило крушение самолета МАУ в Иране. До этого посольство в Иране сообщило, что собирает списки погибших пассажиров.

По данным сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar, украинский самолет рейса PS752 перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета. В сети появились видео, на которых зафиксировано падение горящего самолета.