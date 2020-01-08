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МИД Украины подтвердил крушение самолета МАУ в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 07:42
МИД Украины подтвердил крушение самолета МАУ в Иране
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Все 180 пассажиров погибли, создана горячая линия МИД

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили крушение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, которое произошло 8 января. Об этом передает Департамент консульской службы МИД в Facebook.

По предварительной информации представителя авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение, упав неподалеку от аэропорта.

"По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. Уточненная информация о погибших гражданах Украины будет отправлена дополнительно. В Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77", - говорится в сообщении.

МИД Украины подтвердил крушение самолета МАУ в Иране

Украинское посольство в Иране сказало CNN, что оно собирает список погибших пассажиров.

"Наш консул работает в аэропорту Тегерана, мы собираем список пассажиров, погибших в результате крушения сегодня утром. У нас пока нет окончательных номеров, мы работаем в контакте со спасательными командами на месте и с офисом МАУ в Иране", - прокомментировали в посольстве.

Напомним, иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате крушения украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

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