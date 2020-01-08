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Авиакомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 09:49
Авиакомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Выясняется причина авиакатастрофы в Иране

Авиакомпания МАУ подтверждает факт авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

По состоянию на 9:30 авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия.

"Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства был получен авиакомпанией напрямую из завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

МАУ сообщает, что будет проведено тщательное расследование.

"Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА). Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения ", - говорится в сообщении.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинская власть выясняет, кто точно сел в самолет. Также по его поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб.

Также иранский Красный Полумесяц сообщил, что в результате аварии украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

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