В Казахстане упал самолет с 95 пассажирами на борту, есть жертвы

Фото: крушение самолета в Казахстане (twitter.com/yujanka1925)

Погибли не менее 9 человек

В Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. В результате не менее девяти человек погибли, сообщает в Facebook Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

В салоне самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным zakon.kz, число погибших уже составляет 9 человек.

"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром... Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - отметило министерство.

Напомним, в конце ноября в Соединенных Штатах произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек. Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Чемберлена. Погибли 9 человек и трое ранены.