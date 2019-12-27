ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Казахстане упал самолет с 95 пассажирами на борту, есть жертвы

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 06:01
В Казахстане упал самолет с 95 пассажирами на борту, есть жертвы
Фото: крушение самолета в Казахстане (twitter.com/yujanka1925)

Погибли не менее 9 человек

В Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. В результате не менее девяти человек погибли, сообщает в Facebook Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.

В салоне самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным zakon.kz, число погибших уже составляет 9 человек.

"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром... Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - отметило министерство.

Напомним, в конце ноября в Соединенных Штатах произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек. Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Чемберлена. Погибли 9 человек и трое ранены.

В России разбился истребитель В Канаде разбился самолет с пассажирами, выживших нет
Новости Украины Казахстанавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь