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В Ірані впав український літак зі 180 пасажирами на борту

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 06:06
В Ірані впав український літак зі 180 пасажирами на борту
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Літак МАУ впав біля аеропорту, про жертви поки не повідомляється

Український літак зі 180 пасажирами на борту розбився біля іранського аеропорту Імама Хомейні з технічних причин. Про це передає РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN.

Повідомляється, що це літак Boeing 737, на борту якого знаходилися 180 пасажирів і екіпаж. Він розбився незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані на початку середовища, 8 січня.

За даними Reuters, літак належить авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Вперше ця інформація з'явилася на іранському напівофіційному інформаційному агентстві ISNA. Інформація уточнюється, інформації про причини немає.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 у Казахстані відбулося катастрофу літака Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. Літак вилетів з аеропорту Алма-Ати і прямував в Нур-Султан. При зльоті він втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.

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