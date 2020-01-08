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Крушение украинского самолета в Иране: погибли все пассажиры и экипаж

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 06:53
Крушение украинского самолета в Иране: погибли все пассажиры и экипаж
Фото: место крушения украинского самолета (alihashem_tv)

На месте крушения самолета нет шансов найти выживших

В результате крушения украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на иранский Красный Полумесяц.

Сообщается, что глава Службы спасения Красного Полумесяца Мортеза Салими исключает, что при такой катастрофе могли выжить люди.

"О крушении было сообщено около 9 часов вечера, после чего были отправлены спасательные команды…Спасатели вряд ли найдут выживших", - подчеркнул он.

Как сообщают местные СМИ, на месте крушения работают 22 спасательные команды, на данный момент нет точной информации о количестве жертв.

Напомним, украинский самолет авиакомпании МАУ Тегеран-Киев потерпел крушение утром в среду возле международного аэропорта имени имама Хомейни. Предполагается, что на его борту находились около 180 человек.

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