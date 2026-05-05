Іран другий день поспіль атакує ОАЕ ракетами та дронами

У вівторок, 5 травня, Іран другий день поспіль атакує Об'єднані Арабські Емірати ракетами і безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони країни та Clash Report .

У Міноборони ОАЕ попередили, що наразі системи протиповітряної оборони активно протидіють ракетним і безпілотним загрозам.

Зазначається, що почуті звуки по всій країні є результатом триваючих операцій із перехоплення ракет і дронів.

Clash Report пише, що системи ППО ОАЕ наразі ведуть боротьбу з балістичними ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками, запущеними з Ірану.

Що передувало

У понеділок, 4 травня, Іран атакував ОАЕ чотирма ракетами та дронами. Три ракети успішно збили над територіальними водами ОАЕ, ще одна впала в море.

CNN повідомило, що вчора в ОАЕ вперше за менш ніж місяць після початку перемир'я між США та Іраном оголосили попередження про потенційну ракетну загрозу.

Попередження було оголошено в Дубаї, Шарджі та Аджмані. Незабаром після цього було оголошено про скасування тривоги.

Переговори щодо припинення війни

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця Тегеран передав Вашингтону нову пропозицію про припинення війни та відновлення безпеки в Ормузькій протоці. Іран запропонував зосередитись на мирі, а обговорення ядерних питань відкласти на пізніший етап.

Пізніше стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі США, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій та досягнення миру.