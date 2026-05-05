Иран второй день подряд атакует ОАЭ ракетами и дронами
Во вторник, 5 мая, Иран второй день подряд атакует Объединенные Арабские Эмираты ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны страны и Clash Report.
В Минобороны ОАЭ предупредили, что сейчас системы противовоздушной обороны активно противодействуют ракетным и беспилотным угрозам.
Отмечается, что услышанные звуки по всей стране являются результатом продолжающихся операций по перехвату ракет и дронов.
Clash Report пишет, что системы ПВО ОАЭ сейчас ведут борьбу с баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками, запущенными из Ирана.
Что предшествовало
В понедельник, 4 мая, Иран атаковал ОАЭ четырьмя ракетами и дронами. Три ракеты успешно сбили над территориальными водами ОАЭ, еще одна упала в море.
CNN сообщило, что вчера в ОАЭ впервые за менее чем месяц после начала перемирия между США и Ираном объявили предупреждение о потенциальной ракетной угрозе.
Предупреждение было объявлено в Дубае, Шардже и Аджмане. Вскоре после этого было объявлено об отмене тревоги.
Переговоры о прекращении войны
Напомним, в конце прошлого месяца Тегеран передал Вашингтону новое предложение о прекращении войны и восстановлении безопасности в Ормузском проливе. Иран предложил сосредоточиться на мире, а обсуждение ядерных вопросов отложить на более поздний этап.
Позже стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, где главным приоритетом остается именно прекращение боевых действий и достижение мира.
В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что США уже одержали победу над Ираном. Он отметил, что ядерная угроза со стороны Тегерана до сих пор сохраняется, поэтому Вашингтон намерен добиться еще большего преимущества. В то же время 1 мая Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена.
