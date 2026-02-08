Індія масово відмовляється від нафти з РФ заради угоди з Трампом, - Reuters

Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлі російської нафти. Таке рішення може стати фундаментом для укладення масштабної торговельної угоди між Нью-Делі та Вашингтоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Позиція індійських компаній

За матеріалами видання, великі гравці ринку, зокрема Indian Oil, Bharat Petroleum та Reliance Industries, наразі не приймають пропозиції трейдерів щодо постачання російської сировини на весняний період.

Деякі відвантаження на березень були заплановані заздалегідь, нові угоди не укладаються.

У Міністерстві закордонних справ Індії підкреслили прагнення країни до енергетичної незалежності та адаптації до глобальних змін.

"Диверсифікація наших джерел енергії відповідно до об’єктивних ринкових умов та міжнародної динаміки, що розвивається, є основою нашої стратегії", - заявив речник індійського МЗС.

Фактор США та заяви Трампа

Відмова від російського ресурсу збіглася в часі з прогресом у відносинах зі США.

Президент США Дональд Трамп вже скасував 25% тарифи на індійські товари, які були запроваджені саме через співпрацю з РФ.

За словами американського лідера, Нью-Делі взяло на себе конкретні зобов'язання щодо обмеження торгівлі з агресором.

Трамп зазначив, що Індія зобов’язалася прямо чи опосередковано припинити імпорт російської нафти.

Наразі сторони працюють над рамковою угодою, яку сподіваються фіналізувати до березня. Вона передбачає зниження торговельних тарифів та поглиблення економічного співробітництва.

Динаміка скорочення постачань

Індія, яка після 2022 року була головним покупцем російської морської нафти, суттєво зменшує обсяги.

Очікується, що до березня імпорт знизиться до позначки нижче 1 млн барелів на добу, а в перспективі до 500-600 тисяч.

Натомість нафтопереробники збільшують закупівлі в країнах Близького Сходу, Африки та Південної Америки.