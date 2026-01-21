ua en ru
Індія замінює російську нафту постачаннями з Близького Сходу, - Reuters

Індія, Середа 21 січня 2026 14:42
UA EN RU
Індія замінює російську нафту постачаннями з Близького Сходу, - Reuters Ілюстративне фото: індійські НПЗ переходять на близькосхідну нафту (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з Росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перегляд стратегії нафтового імпорту потенційно допоможе Індії нарешті укласти торгівельну угоду з США щодо зниження тарифів. Індія стала головним покупцем нафти з РФ після 2022 року, але це викликало вкрай негативну реакцію цивілізованих країн, які запровадили проти Росії санкції.

Власні джерела видання повідомили, що скорочення закупівель нафти в Росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидення укладення угоди з США.

Після цього, за даними відділу планування та аналізу нафти Міністерства нафти, державний нафтопереробний завод Bharat Petroleum Corp відкрив тендери на купівлю нафти з Іраку та Оману. Також розглядається варіант купити нафту в ОАЕ. Вже з квітня 2026 року Trafigura постачатиме Індії нафту з Оману та Іраку за цінами, трохи нижчими, ніж на ринку.

Також відомо, що від нафти з Росії відмовилися державна компанія Hindustan Petroleum, Мангалурський нафтопереробний та нафтохімічний завод, а також приватні нафтопереробні компанії HPCL-Mittal Energy Ltd.

Загальний імпорт нафти з Росії до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти з США, Південної Америки та Африки навпаки, сильно зріс.

Індія шукає заміну

Зазначимо, раніше державна нафтопереробна компанія Індії Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd вивчає можливість закупівлі венесуельської нафти. Це робиться в рамках відмови від нафти з РФ через санкції Заходу та мита США.

З грудня існує тенденція в той бік, що Індія поступово зменшує об'єми закупівель російської сирої нафти та шукає альтернативні ринки. Через численні відмови індійських заводів в морі масово накопичуються танкери з російською нафтою.

Безпосередньо Росія в грудні 2025 року зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти, рекордним за останні 18 місяців. Причиною стали західні санкції та українські удари по нафтопереробній інфраструктурі.

