Найбільший індійський імпортер відмовився від російської нафти, - Reuters

Індія, Вівторок 06 січня 2026 11:48
UA EN RU
Найбільший індійський імпортер відмовився від російської нафти, - Reuters Ілюстративне фото: найбільший покупець російської найти в Індії заявив про скорочення закупівель (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Найбільший приватний нафтопереробник в Індії - компанія Reliance Industries - заявила, що не очікує на поставки російської нафти в січні і не отримувала її протягом останніх трьох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином, індійська компанія спростувала інформацію ЗМІ про те, що вона очікує прибуття трьох суден з російською нафтою до НПЗ в Джамнагарі. В результаті скорочення імпорт російської нафти до Індії може впасти до найнижчого рівня за останні роки.

Заява Reliance, найбільшого індійського покупця нафти з РФ минулого року, пролунала після того, як президент США Дональд Трамп в неділю, 4 січня, попередив про можливе підвищення імпортних мит.

"З припиненням закупівель російської нафти компанією Reliance імпорт з Росії до Індії в січні має ще більше скоротитися, і Китай залишиться єдиним великим ринком збуту для Москви", - пише агентство.

Зазначається, що санкції США та ЄС вже призвели до стрімкого скорочення постачання російської нафти до Індії. Зокрема, в грудні воно впало до трирічного мінімуму в 1,2 мільйона барелів на день.

"Це означає падіння приблизно на 40% від пікового рівня в червні, який становив близько 2 мільйонів барелів на день", - зауважує Reuters.

Джерела агентства заявили про очікування подальшого скорочення закупівель Індією російської нафти. Йдеться про менш ніж 1 млн барелів нафти з РФ на день.

Санкційний тиск на Індію

Нагадаємо, США підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, частково прив’язавши додаткові тарифи до закупівель Індією російських енергоносіїв та озброєння. Це стало сильним ударом по індійських компаніях, що активно експортують продукцію до США.

У листопаді стало відомо, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries повністю припинив імпорт російської нафти, дотримуючись міжнародних санкцій, проте пізніше відновив постачання.

Зазначимо, на початку січня Індія звернулась до нафтопереробних компаній з вимогою розкривати інформацію щодо закупівель російської та американської нафти. Причина полягає у прагненні Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

