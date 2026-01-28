Індія обіцяє зменшувати закупівлі російської нафти, постачання падають

Індія продовжить скорочення імпорту російської сирої нафти. Один з найбільших покупців нафти у світі всерйоз взявся за диверсифікацію постачальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Індійський міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що постачання з Росії, мовляв, вже впали до 1,3 млн барелів на день. Раніше вони складали 1,8 млн барелів.

"Спостерігається тенденція до зниження. Це обумовлені ринковими умовами", - сказав він.

Також Пурі додав, що індійський уряд не надавав індійським компаніям жодних повноважень щодо закупівлі російської нафти. Компанії діють на власний ризик та приймають власні рішення.

При цьому зараз країна має можливість диверсифікації постачальників нафти, зокрема компанії хочуть збільшити закупівлі нафти з Канади та США. Загалом зараз Індія купує нафту в 41 країні.