Санкції спрацювали: в Росії обвалився видобуток нафти, - Bloomberg
Росія в грудні 2025 року зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти, рекордним за останні 18 місяців. Причиною стали західні санкції та українські удари по нафтопереробній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Власні джерела видання, які знайомі з урядовими даними щодо нафтовидобутку в РФ повідомили, що в грудні РФ видобувала 9,326 мільйона барелів сирої нафти на день, що на 100 тисяч менше, ніж в листопаді та на 250 тисяч менше, ніж дозволяє Росії видобувати ОПЕК+.
Падіння обумовлено тим, що західні санкції вдарили по двох найбільших російських нафтовидобувних компаніях. Через побоювання вторинних санкцій велика кількість нафти застрягла у морі. А Україна розгорнула кампанію широкомасштабних атак на російську нафтову інфраструктуру.
"Російські вантажі накопичуються в морі на тлі ознак небажання деяких покупців їх купувати після масштабних санкцій США, спрямованих проти двох найбільших виробників країни", - зазначає видання.
Станом на кінець грудня понад 185 млн барелів сирої нафти застрягли в морі у танкерах через санкції. Ключові покупці російської нафти, зокрема Індія, шукають шляхи, як можна було б обійти американські санкції.
Україна наприкінці 2025 року вперше атакували російські нафтові родовища на Каспії, а також вдарила по танкерах "тіньового флоту", які перевозять підсанкційну нафту в обхід обмежень Заходу.
"Атаки на кораблі змусили деякі судна, що перевозили санкціоновані барелі, обрати обхідні маршрути, і щонайменше один власник танкерів став більш обережним щодо співпраці з Росією", - зазначає видання.
Минулого разу такий спад фіксувався в червні 2024 року, коли Росію змусили скорочувати видобуток нафти відповідно до угоди, підписаної ОПЕК+. Але з того моменту кількість видобутої нафти тільки зростала - оскільки історично Кремль не дотримувався угод з картелем.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня США вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". Американські санкції призвели до проблем для усіх закордонних активів компаній, а також до суттєвого падіння капіталізації російських гігантів.
Водночас свій крок зробила Україна. Два танкери "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat - уразили безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Станом на початок січня 2026 року через санкції щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на 500 млн доларів. Також президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії: він вводить 500%-ві мита для покупців російських енергоресурсів.