Ціни на російську нафту безпрецедентно впали через відмову Індії від закупівель, - Bloomberg

Власні джерела видання зазначили, що цього тижня ціни обвалилися на 10 доларів за барель нижче, ніж ф'ючерси на конкурентну марку Brent. Після того, як через санкції та мита з боку США індійські заводи почали відмовлятися від нафти з Росії, Кремль змушений був збільшувати премію.

Експорт нафти з РФ упав до найнижчого рівня з серпня, оскільки імпорт до Індії скоротився до мінімуму за останні три роки. Це спричинило тиск на ціну на нафту Urals, оскільки єдиним доступним ринком залишається Китай.

Також через відмову Індії від нафти з Росії обсяг нафти, що "застрягла" на танкерах у морі, зріс до понад 13 мільйонів барелів - це найбільший рівень за останні 10 років. При цьому майже половина її перебуває в Аравійському морі, а п'ята частина - у Сінгапурській протоці та Жовтому морі, що потенційно дозволяє продати її Китаю.

Загальний імпорт нафти Urals до Китаю з початку 2026 року зріс до 400 тисяч барелів на день. Це найвищий показник за всю історію спостережень за нафтоторгівлею між РФ та Китаєм.