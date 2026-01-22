Ціни на російську нафту безпрецедентно впали через відмову Індії від закупівель, - Bloomberg
Ціни на флагманську російську нафту марки Urals, яку купує Китай, безпрецедентно впали, оскільки зменшився попит з боку Індії і, як наслідок, впала конкуренція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Власні джерела видання зазначили, що цього тижня ціни обвалилися на 10 доларів за барель нижче, ніж ф'ючерси на конкурентну марку Brent. Після того, як через санкції та мита з боку США індійські заводи почали відмовлятися від нафти з Росії, Кремль змушений був збільшувати премію.
Експорт нафти з РФ упав до найнижчого рівня з серпня, оскільки імпорт до Індії скоротився до мінімуму за останні три роки. Це спричинило тиск на ціну на нафту Urals, оскільки єдиним доступним ринком залишається Китай.
Також через відмову Індії від нафти з Росії обсяг нафти, що "застрягла" на танкерах у морі, зріс до понад 13 мільйонів барелів - це найбільший рівень за останні 10 років. При цьому майже половина її перебуває в Аравійському морі, а п'ята частина - у Сінгапурській протоці та Жовтому морі, що потенційно дозволяє продати її Китаю.
Загальний імпорт нафти Urals до Китаю з початку 2026 року зріс до 400 тисяч барелів на день. Це найвищий показник за всю історію спостережень за нафтоторгівлею між РФ та Китаєм.
Зазначимо, окрім нафти, Китай також нарощує закупівлі російського скрапленого природного газу з кінця минулого року. Опубліковані дані значно перевищують очікуваний попит з боку провідного імпортера континенту.
Але при цьому всьому доходи РФ від нафти й газу у січні скоротилися майже вдвічі через падіння рубльової ціни на нафту та зміцнення рубля. Нафтогазові надходження формують близько четвертини федерального бюджету Росії та залишаються ключовим джерелом фінансування військових та інших витрат.
Одна з головних причин - в Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з Росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та з США. З грудня існує тенденція в той бік, що Індія поступово зменшує об'єми закупівель російської сирої нафти.