Суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку: всі подробиці (відео)

Андрію Єрмаку почали обирати запобіжний захід у справі про можливе відмивання незаконних грошей на будівництві елітних резиденцій "Династія".

Головне: Підозра Єрмаку: вчора ввечері екскерівнику ОП оголосили підозру у справі про "Династію". Інші підозрювані - Тимур Міндіч та Олексій Чернишов.

засідання тривало майже три години. Розгляд клопотання продовжиться 13 травня о 12:00. Що розповіли в суді: ім'я Єрмака фігурувало в розмовах інших фігурантів справи. Спочатку посередником Єрмака був його батько, потім - інша особа. В авто водія Єрмака знайшли папери з планом призначення людей на керівні посади в СБУ.

Хронологія засідання:

18:45. Прокурор завершила мотивувати клопотання про арешт Єрмака з можливістю застави у 180 млн гривень. Суд взяв перерву до завтра, 12:00. Завтра почнуть розглядати частину матеріалів у закритому режимі.

18:40. У перерві журналісти поспілкувалися з Єрмаком. Екскерівника ОП запитали, чи має він гроші на заставу, якщо клопотання прокурора все ж буде підтримане судом.

Єрмак від коментаря відмовився, а його адвокат зазначив, що вони з підзахисним сподіваються, що рішення суду буде інакшим.

18:34. Засідання суду відновилося. Прокурор продовжує мотивувати, чому Єрмаку потрібно обрати запобіжний захід у вигляді арешту.

18:15. Суд взяв коротку перерву, щоб "відпочити" та "провітрити залу".

18:10. Як розповіла прокурор, у грудні 2025 року під час обшуків у особистого водія Єрмака виявили автомобіль "Мерседес" з номером прикриття. В авто вилучили 3 аркуші паперу з текстом, який починається "СБ України: програма максимум".

За словами прокурора, ця "програма максимум" містить плани щодо призначення на керівні посади в СБУ низку осіб, деякі з яких досі обіймають посади в СБУ. Імена осіб прокурор не назвала, але вони вказані в матеріалах справи.

Також на документах була "середня програма" та "програма мінімум", де фігурують всі ті ж самі особи, заявила прокурор.

17:55. За словами прокурора, у Єрмака є 4 дипломатичні паспорти. Найсвіжіший з них - чинний до 2030 року. У період з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року Єрмак перетинав кордон 86 разів.

Більш пізньої інформації у сторони обвинувачення немає, оскільки відомості про перетини кордону Єрмаком були видалені із системи.

17:50. Сторона обвинувачення вважає, що потрібно ставити питання про арешт Єрмака, бо щодо нього існують всі 5 ризиків, передбачених КПК:

ризик переховування;

ризик знищення, спотворення чи приховування доказів;

ризик незаконного впливу на свідків

ризик перешкоджання справі іншим чином

ризик вчинення інших кримінальних правопорушень

17:35. Ще один фігурант, за словами прокурора, писав в чаті будівництва: "R2 - Єрмак". Всі ці записи знайшли у телефонах, вилучених у фігурантів справи.

17:32. У ще одних повідомленнях щодо резиденції №2, за словами прокурора, згадується контакт, підписаний як "Єрмак Андрій Борисович". Крім того, є й інше спілкування між фігурантами справи, де також згадується "Єрмак".

17:28. За словами прокурора, у спілкуванні фігурантів згадувався "Андрій Борисович" у контексті будівництва резиденції №2. Також фігурувало скорочення "АБ". Сторона обвинувачення вважає, що це Єрмак.

17:26. Сторона обвинувачення переходить до частини, яка доводить, що R2 у матеріалах справи - це Єрмак.

Фото: суд розглядає питання щодо запобіжного заходу Єрмаку (Тетяна Демух, РБК-Україна)

17:20. Після підозри Чернишову минулого року Міндіч та жінка, яка була довіреною особою Єрмака, обговорювали заморозку будівництва "Династії".

"Зараз треба з розумом все це заморожувати. Тому що цей (нецензурне слово), що натворив... Якщо він "вскриється" у справі, то нам (нецензурне слово)", - зацитувала слова Міндіча в переписках прокурор.

17:05. Також, за словами прокурора, будівництво фінансували шляхом використання готівки, отриманої завдяки злочинній діяльності. Ще один шлях фінансування - готівка, походження якої не встановлене.

16:54. Як розповіла прокурор, для фінансування будівництва "Династії" використовувалася ціла низка компаній, зокрема фармакологічні.

16:40. За версією слідства, на початку будівництва довіреною особою і представником Єрмака був його батько. Потім довіреною особою стала інша людина.

16:35. За словами сторони обвинувачення, Єрмак забезпечував фінансування будівництва частини об'єктів, власником яких він планував стати, у тому числі коштом грошей, отриманих від злочинної діяльності злочинної організації, яку очолював Міндіч, зокрема, від схем в "Енергоатомі".

16:23. Сторона захисту попросила відкласти розгляд справи. Суд вирішив, що сьогодні заслухають сторону обвинувачення та частину матеріалів, але запобіжний захід сьогодні не обиратимуть.

Як розповів адвокат Єрмака, матеріали справи складаються з 16 томів по 250 сторінок кожен.

16:20. Частина судового засідання буде проходити у закритому форматі.

16:15. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку розпочалося.

Фото: ВАКС розпочав засідання щодо екскерівника ОП (Тетяна Демух, РБК-Україна)

16:03. До зали суду вже прибули прокурори. Нагадаємо, що прокуратура клопотатиме суд про запобіжний захід для Єрмака у вигляді арешту з альтернативою застави в 180 млн гривень.

15:58. Екскерівник ОП прокоментував декілька питань від журналістів. Він розповів, що почувається "нормально" та "зібраним". Однак відмовився коментувати "вкиди" про те, що досі впливає на рішення в Офісі президента.

15:50. Єрмак з адвокатом прибув до зали суду. Невдовзі розпочнеться засідання.

Фото: Андрій Єрмак в приміщенні ВАКС (Тетяна Демух, РБК-Україна)

Що відомо про справу "Династії"

Вчора ввечері з медіа стало відомо, що НАБУ та САП прийшли зі слідчими діями до екс-керівника ОП Андрія Єрмака. Слідчі дії відбувалися посеред вулиці в центрі Києва. Згодом НАБУ та САП офіційно повідомили, що Єрмак отримав підозру.

Підозра стосується можливої участі у відмивані 460 млн гривень, отриманих злочинним шляхом, на будівництві котеджного містечка "Династія" у селі Козин на під Києвом. Разом з Єрмаком у справі фігурують бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов. Всі деталі справи - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні НАБУ та САП повідомили про підозру у справі "Династія" і Міндічу з Чернишовим, а також ще чотирьом особам. У разі доведення вини їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.