Суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку: всі подробиці (відео)
Андрію Єрмаку почали обирати запобіжний захід у справі про можливе відмивання незаконних грошей на будівництві елітних резиденцій "Династія".
РБК-Україна слідкувало за засіданням Вищого антикорупційного суду та розповідає всі подробиці.
Головне:
- Підозра Єрмаку: вчора ввечері екскерівнику ОП оголосили підозру у справі про "Династію". Інші підозрювані - Тимур Міндіч та Олексій Чернишов.
- Суть підозри: НАБУ і САП вважають, що Єрмак разом з іншими фігурантами справи відмили 460 млн гривень на елітному будівництві в Козині.
- САП хоче арешт: прокуратура проситиме суд арештувати Єрмака з заставою у 180 млн гривень.
- Суд продовжать завтра: засідання тривало майже три години. Розгляд клопотання продовжиться 13 травня о 12:00.
- Що розповіли в суді: ім'я Єрмака фігурувало в розмовах інших фігурантів справи. Спочатку посередником Єрмака був його батько, потім - інша особа. В авто водія Єрмака знайшли папери з планом призначення людей на керівні посади в СБУ.
Хронологія засідання:
18:45. Прокурор завершила мотивувати клопотання про арешт Єрмака з можливістю застави у 180 млн гривень. Суд взяв перерву до завтра, 12:00. Завтра почнуть розглядати частину матеріалів у закритому режимі.
18:40. У перерві журналісти поспілкувалися з Єрмаком. Екскерівника ОП запитали, чи має він гроші на заставу, якщо клопотання прокурора все ж буде підтримане судом.
Єрмак від коментаря відмовився, а його адвокат зазначив, що вони з підзахисним сподіваються, що рішення суду буде інакшим.
18:34. Засідання суду відновилося. Прокурор продовжує мотивувати, чому Єрмаку потрібно обрати запобіжний захід у вигляді арешту.
18:15. Суд взяв коротку перерву, щоб "відпочити" та "провітрити залу".
18:10. Як розповіла прокурор, у грудні 2025 року під час обшуків у особистого водія Єрмака виявили автомобіль "Мерседес" з номером прикриття. В авто вилучили 3 аркуші паперу з текстом, який починається "СБ України: програма максимум".
За словами прокурора, ця "програма максимум" містить плани щодо призначення на керівні посади в СБУ низку осіб, деякі з яких досі обіймають посади в СБУ. Імена осіб прокурор не назвала, але вони вказані в матеріалах справи.
Також на документах була "середня програма" та "програма мінімум", де фігурують всі ті ж самі особи, заявила прокурор.
17:55. За словами прокурора, у Єрмака є 4 дипломатичні паспорти. Найсвіжіший з них - чинний до 2030 року. У період з 24 лютого 2022 року по 20 листопада 2025 року Єрмак перетинав кордон 86 разів.
Більш пізньої інформації у сторони обвинувачення немає, оскільки відомості про перетини кордону Єрмаком були видалені із системи.
17:50. Сторона обвинувачення вважає, що потрібно ставити питання про арешт Єрмака, бо щодо нього існують всі 5 ризиків, передбачених КПК:
- ризик переховування;
- ризик знищення, спотворення чи приховування доказів;
- ризик незаконного впливу на свідків
- ризик перешкоджання справі іншим чином
- ризик вчинення інших кримінальних правопорушень
17:35. Ще один фігурант, за словами прокурора, писав в чаті будівництва: "R2 - Єрмак". Всі ці записи знайшли у телефонах, вилучених у фігурантів справи.
17:32. У ще одних повідомленнях щодо резиденції №2, за словами прокурора, згадується контакт, підписаний як "Єрмак Андрій Борисович". Крім того, є й інше спілкування між фігурантами справи, де також згадується "Єрмак".
17:28. За словами прокурора, у спілкуванні фігурантів згадувався "Андрій Борисович" у контексті будівництва резиденції №2. Також фігурувало скорочення "АБ". Сторона обвинувачення вважає, що це Єрмак.
17:26. Сторона обвинувачення переходить до частини, яка доводить, що R2 у матеріалах справи - це Єрмак.
Фото: суд розглядає питання щодо запобіжного заходу Єрмаку (Тетяна Демух, РБК-Україна)
17:20. Після підозри Чернишову минулого року Міндіч та жінка, яка була довіреною особою Єрмака, обговорювали заморозку будівництва "Династії".
"Зараз треба з розумом все це заморожувати. Тому що цей (нецензурне слово), що натворив... Якщо він "вскриється" у справі, то нам (нецензурне слово)", - зацитувала слова Міндіча в переписках прокурор.
17:05. Також, за словами прокурора, будівництво фінансували шляхом використання готівки, отриманої завдяки злочинній діяльності. Ще один шлях фінансування - готівка, походження якої не встановлене.
16:54. Як розповіла прокурор, для фінансування будівництва "Династії" використовувалася ціла низка компаній, зокрема фармакологічні.
16:40. За версією слідства, на початку будівництва довіреною особою і представником Єрмака був його батько. Потім довіреною особою стала інша людина.
16:35. За словами сторони обвинувачення, Єрмак забезпечував фінансування будівництва частини об'єктів, власником яких він планував стати, у тому числі коштом грошей, отриманих від злочинної діяльності злочинної організації, яку очолював Міндіч, зокрема, від схем в "Енергоатомі".
16:23. Сторона захисту попросила відкласти розгляд справи. Суд вирішив, що сьогодні заслухають сторону обвинувачення та частину матеріалів, але запобіжний захід сьогодні не обиратимуть.
Як розповів адвокат Єрмака, матеріали справи складаються з 16 томів по 250 сторінок кожен.
16:20. Частина судового засідання буде проходити у закритому форматі.
16:15. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку розпочалося.
Фото: ВАКС розпочав засідання щодо екскерівника ОП (Тетяна Демух, РБК-Україна)
16:03. До зали суду вже прибули прокурори. Нагадаємо, що прокуратура клопотатиме суд про запобіжний захід для Єрмака у вигляді арешту з альтернативою застави в 180 млн гривень.
15:58. Екскерівник ОП прокоментував декілька питань від журналістів. Він розповів, що почувається "нормально" та "зібраним". Однак відмовився коментувати "вкиди" про те, що досі впливає на рішення в Офісі президента.
15:50. Єрмак з адвокатом прибув до зали суду. Невдовзі розпочнеться засідання.
Фото: Андрій Єрмак в приміщенні ВАКС (Тетяна Демух, РБК-Україна)
Що відомо про справу "Династії"
Вчора ввечері з медіа стало відомо, що НАБУ та САП прийшли зі слідчими діями до екс-керівника ОП Андрія Єрмака. Слідчі дії відбувалися посеред вулиці в центрі Києва. Згодом НАБУ та САП офіційно повідомили, що Єрмак отримав підозру.
Підозра стосується можливої участі у відмивані 460 млн гривень, отриманих злочинним шляхом, на будівництві котеджного містечка "Династія" у селі Козин на під Києвом. Разом з Єрмаком у справі фігурують бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов. Всі деталі справи - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Сьогодні НАБУ та САП повідомили про підозру у справі "Династія" і Міндічу з Чернишовим, а також ще чотирьом особам. У разі доведення вини їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як писало РБК-Україна, в Офісі президента не поспішають з оцінками щодо підозри Єрмаку, оскільки процесуальні дії ще відбуваються.
Сам Єрмак сказав журналістам, що буде коментувати підозру після того, як завершаться слідчі дії. Крім того, екскерівник ОП відповів на заяви, що він присутній на "плівках Тимура Міндіча".