ua en ru
Сб, 07 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Трамп скасував 25% мита на індійські товари, запроваджені через купівлю нафти з РФ

Субота 07 лютого 2026 02:49
UA EN RU
Трамп скасував 25% мита на індійські товари, запроваджені через купівлю нафти з РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трам скасував штрафні мита у розмірі 25% на всі індійські товари, які були запроваджені через купівлю російської нафти.

Про це по відомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп дозволив вводити мита проти країн, які торгують з Іраном

Як повідомляють у Білому домі, у понеділок Трамп оголосив про торгівельну угоду з Індією, яка знизила американські тарифи на індійські товари до 18%. В обмін у Нью-Делі погодились припинити закупівлі російської нафти та знизити торгівельні бар'єри.

Reuters нагадує, що Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, а імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, коли західні країни запровадили санкції на експорт енергоносіїв.

Нещодавно Індія почала уповільнювати свої закупівлі з Росії. У січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на день, і, за прогнозами, знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та 800 000 барелів на добу в березні, згідно з повідомленням Reuters.

Нагадаємо, у 2025–2026 роках адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила високі тарифи на індійські товари, щоб тиснути на Нью-Делі через великі закупівлі дешевої російської нафти, яку США вважали підтримкою економіки Росії під час війни в Україні.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати 2025 року запровадили мита проти Індії за купівлю венесуельської нафти. Однак тепер Вашингтон сказав Делі, що може відновити ці закупівлі, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Дональд Трамп Тарифи
Новини
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ