Трамп скасував 25% мита на індійські товари, запроваджені через купівлю нафти з РФ

Президент США Дональд Трам скасував штрафні мита у розмірі 25% на всі індійські товари, які були запроваджені через купівлю російської нафти.

Про це по відомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляють у Білому домі, у понеділок Трамп оголосив про торгівельну угоду з Індією, яка знизила американські тарифи на індійські товари до 18%. В обмін у Нью-Делі погодились припинити закупівлі російської нафти та знизити торгівельні бар'єри.

Reuters нагадує, що Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, а імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, коли західні країни запровадили санкції на експорт енергоносіїв.

Нещодавно Індія почала уповільнювати свої закупівлі з Росії. У січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на день, і, за прогнозами, знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та 800 000 барелів на добу в березні, згідно з повідомленням Reuters.