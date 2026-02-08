ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Индия массово отказывается от нефти из РФ ради сделки с Трампом, - Reuters

Индия, Воскресенье 08 февраля 2026 19:20
UA EN RU
Индия массово отказывается от нефти из РФ ради сделки с Трампом, - Reuters Фото: Индия продолжит сокращение импорта российской сырой нефти (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Индийские нефтеперерабатывающие заводы прекращают закупки российской нефти. Такое решение может стать фундаментом для заключения масштабной торговой сделки между Нью-Дели и Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти, - Reuters

Позиция индийских компаний

По материалам издания, крупные игроки рынка, в частности Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, пока не принимают предложения трейдеров по поставкам российского сырья на весенний период.

Некоторые отгрузки на март были запланированы заранее, новые сделки не заключаются.

В Министерстве иностранных дел Индии подчеркнули стремление страны к энергетической независимости и адаптации к глобальным изменениям.

"Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и развивающейся международной динамикой является основой нашей стратегии", - заявил представитель индийского МИД.

Фактор США и заявления Трампа

Отказ от российского ресурса совпал во времени с прогрессом в отношениях с США.

Президент США Дональд Трамп уже отменил 25% тарифы на индийские товары, которые были введены именно из-за сотрудничества с РФ.

По словам американского лидера, Нью-Дели взяло на себя конкретные обязательства по ограничению торговли с агрессором.

Трамп отметил, что Индия обязалась прямо или косвенно прекратить импорт российской нефти.

Сейчас стороны работают над рамочным соглашением, которое надеются финализировать до марта. Оно предусматривает снижение торговых тарифов и углубление экономического сотрудничества.

Динамика сокращения поставок

Индия, которая после 2022 года была главным покупателем российской морской нефти, существенно уменьшает объемы.

Ожидается, что к марту импорт снизится до отметки ниже 1 млн баррелей в сутки, а в перспективе до 500-600 тысяч.

Зато нефтепереработчики увеличивают закупки в странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Индия уменьшает зависимость от РФ

Напомним, Индия стала одним из ключевых партнеров РФ в энергетической сфере после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Закупка сырья со скидками вызвала критику Запада, поскольку эти средства помогали Москве финансировать войну. Однако давление санкций и изменение вектора США заставили Нью-Дели пересмотреть свою стратегию.

Индия и в дальнейшем будет сокращать закупки российской сырой нефти, активно переориентируясь на других поставщиков. Один из крупнейших мировых импортеров энергоресурсов последовательно реализует стратегию диверсификации.

Уже в декабре 2025 года был зафиксирован спад поставок нефти из России в Индию - до около 1,2 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за последние три года. В январе объемы уменьшились еще больше - в среднем до 1,12 млн баррелей в день.

В то же время в декабре 2025 года Россия испытала существенное падение добычи сырой нефти, а общий экспорт снизился до минимума с августа того же года. Одной из причин стало резкое сокращение импорта со стороны Индии. Сейчас Китай фактически остается единственным крупным рынком сбыта российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки НАФТА Индия
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ