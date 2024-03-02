UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ігнат: робота по російських літаках ведеться фактично щодня, маємо для цього інструменти

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони продовжують майже щодня працювати на великих відстанях по ворожих літаках. Мають для цього необхідні інструменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Знищуються літаки й на південному, й на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому, чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи й ворог вже не почувається настільки вільно, як це було раніше", - розповів Ігнат. 

За словами речника Повітряних сил, додаткових інструментів, які отримали наші воїни, недостатньо, щоб закрити величезну лінію фронту. Водночас їх достатньо, аби підстерігати ворога там, де він того не очікує, чи очікує й нахабніє. 

Також він додав, що літаки знищуються на дуже великих відстанях, у зв'язку з чим важко точно підтвердити, наприклад, загибель пілота. 

"Хочеться побачити льотчиків, чи катапультуються вони, чи ні, або ж літак, який падає. Але на відстані 100 й більше кілометрів в глибину оборони противника - нереально побачити, хіба, щось витече у ворожих ресурсах", - пояснив Ігнат. 

А-50 немає в небі вже шостий день 

Як відзначив речник Повітряних сил, знищення ворожих літаків й наявність у наших воїнів далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором на російських пілотів. 

"До речі, сьогодні вже шостий день без А-50 в Азовському морі. Це доволі таки добрий й приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ті літаки, коли вони можуть піти один за одним "за русским кораблем", - розповів Ігнат. 

Знищення російських літаків

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОдесаВійна в Україні