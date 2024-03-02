Ігнат: робота по російських літаках ведеться фактично щодня, маємо для цього інструменти

"Знищуються літаки й на південному, й на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому, чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи й ворог вже не почувається настільки вільно, як це було раніше", - розповів Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, додаткових інструментів, які отримали наші воїни, недостатньо, щоб закрити величезну лінію фронту. Водночас їх достатньо, аби підстерігати ворога там, де він того не очікує, чи очікує й нахабніє.

Також він додав, що літаки знищуються на дуже великих відстанях, у зв'язку з чим важко точно підтвердити, наприклад, загибель пілота.

"Хочеться побачити льотчиків, чи катапультуються вони, чи ні, або ж літак, який падає. Але на відстані 100 й більше кілометрів в глибину оборони противника - нереально побачити, хіба, щось витече у ворожих ресурсах", - пояснив Ігнат.

А-50 немає в небі вже шостий день

Як відзначив речник Повітряних сил, знищення ворожих літаків й наявність у наших воїнів далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором на російських пілотів.

"До речі, сьогодні вже шостий день без А-50 в Азовському морі. Це доволі таки добрий й приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ті літаки, коли вони можуть піти один за одним "за русским кораблем", - розповів Ігнат.

Знищення російських літаків

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків: