Ще один літак і майже тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 960 російських інтервентів, таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в нашу країну склали вже близько 415 640 солдатів. Також Сили оборони знищили ще один літак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 415640 (+960) осіб ліквідовано;

танків - 6624 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 12611 (+29) од.;

артилерійських систем - 10153 (+47) од.;

РСЗВ - 1003 (+3) од.;

засоби ППО - 696 (+5) од.;

літаків - 346 (+1) од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7829 (+35) од.;

крилаті ракети - 1915 (+3) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13267 (+61) од.;

спеціальна техніка - 1617 (+6) од.

Ситуація на фронті 2 березня

Як раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 82 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти обстріляли з артилерії рекордну кількість населених пунктів.

Крім того, вночі інтервенти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 17 "Шахедів. Силами ППО були знищені 14 ударних безпілотників ворога.