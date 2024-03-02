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Ще один літак і майже тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Субота 02 березня 2024 07:59
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Ще один літак і майже тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 960 російських інтервентів, таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в нашу країну склали вже близько 415 640 солдатів. Також Сили оборони знищили ще один літак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 415640 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків - 6624 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 12611 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 10153 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1003 (+3) од.;
  • засоби ППО - 696 (+5) од.;
  • літаків - 346 (+1) од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7829 (+35) од.;
  • крилаті ракети - 1915 (+3) од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13267 (+61) од.;
  • спеціальна техніка - 1617 (+6) од.

Ще один літак і майже тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті 2 березня

Як раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 82 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти обстріляли з артилерії рекордну кількість населених пунктів.

Крім того, вночі інтервенти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 17 "Шахедів. Силами ППО були знищені 14 ударних безпілотників ворога.

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