Ще один літак і майже тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Українські військові за минулу добу ліквідували ще 960 російських інтервентів, таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в нашу країну склали вже близько 415 640 солдатів. Також Сили оборони знищили ще один літак ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 415640 (+960) осіб ліквідовано;
- танків - 6624 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 12611 (+29) од.;
- артилерійських систем - 10153 (+47) од.;
- РСЗВ - 1003 (+3) од.;
- засоби ППО - 696 (+5) од.;
- літаків - 346 (+1) од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7829 (+35) од.;
- крилаті ракети - 1915 (+3) од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13267 (+61) од.;
- спеціальна техніка - 1617 (+6) од.
Ситуація на фронті 2 березня
Як раніше повідомляли в Генштабі ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 82 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти обстріляли з артилерії рекордну кількість населених пунктів.
Крім того, вночі інтервенти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 17 "Шахедів. Силами ППО були знищені 14 ударних безпілотників ворога.
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