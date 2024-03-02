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Игнат: работа по российским самолетам ведется фактически ежедневно, имеем для этого инструменты

Фото: Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины (facebook.com/yuriy.ignat)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны продолжают почти ежедневно работать на больших расстояниях по вражеским самолетам. Имеют для этого необходимые инструменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно. Оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно. Вы видели амплитуду. Работают наши системы и враг уже не чувствует себя настолько свободно, как это было раньше", - рассказал Игнат. 

По словам спикер Воздушных сил, дополнительных инструментов, которые получили наши воины, недостаточно, чтобы закрыть огромную линию фронта. В то же время их достаточно, чтобы подстерегать врага там, где он того не ожидает, или ожидает и наглеет. 

Также он добавил, что самолеты уничтожаются на очень больших расстояниях, в связи с чем трудно точно подтвердить, например, гибель пилота. 

"Хочется увидеть летчиков, катапультируются они или нет, или же самолет, который падает. Но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника - нереально увидеть, разве, что-то вытечет во вражеских ресурсах", - пояснил Игнат. 

А-50 нет в небе уже шестой день 

Как отметил спикер Воздушных сил, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших воинов дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором на российских пилотов. 

"Кстати, сегодня уже шестой день без А-50 в Азовском море. Это довольно таки хороший и приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать те самолеты, когда они могут пойти один за другим "за русским кораблем", - рассказал Игнат.

Уничтожение российских самолетов

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

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