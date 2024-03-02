Игнат: работа по российским самолетам ведется фактически ежедневно, имеем для этого инструменты

"Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно. Оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно. Вы видели амплитуду. Работают наши системы и враг уже не чувствует себя настолько свободно, как это было раньше", - рассказал Игнат.

По словам спикер Воздушных сил, дополнительных инструментов, которые получили наши воины, недостаточно, чтобы закрыть огромную линию фронта. В то же время их достаточно, чтобы подстерегать врага там, где он того не ожидает, или ожидает и наглеет.

Также он добавил, что самолеты уничтожаются на очень больших расстояниях, в связи с чем трудно точно подтвердить, например, гибель пилота.

"Хочется увидеть летчиков, катапультируются они или нет, или же самолет, который падает. Но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника - нереально увидеть, разве, что-то вытечет во вражеских ресурсах", - пояснил Игнат.

А-50 нет в небе уже шестой день

Как отметил спикер Воздушных сил, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших воинов дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором на российских пилотов.

"Кстати, сегодня уже шестой день без А-50 в Азовском море. Это довольно таки хороший и приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать те самолеты, когда они могут пойти один за другим "за русским кораблем", - рассказал Игнат.

Уничтожение российских самолетов

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов: