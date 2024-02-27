Другий за добу. ЗСУ збили ще один Су-34 росіян

Українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він став другим за добу та десятим за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же!

Мета - незмінна!" - написав він.

Генерал зазначив, що при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись та принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".

"Що ж, працюємо далі. До перемоги", - додав Олещук.

Збиття літаків РФ

За останні дні ЗСУ знищили 10 літаків росіян, включаючи цей. Буквально вранці 27 лютого стало відомо про "приземлення" такого ж російського борту днем раніше, 26 лютого.

23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

21 лютого був сбитий Су-34. Крім того, 19 лютого ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил. 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

Зазначимо, з початку вторгнення РФ до України ЗСУ збили 340 літаків окупантів.