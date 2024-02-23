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Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50

П'ятниця 23 лютого 2024 19:37
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Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50 Фото: літак А-50 (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50 ввечері п'ятниці, 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.

Джерела видання повідомляють, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.

"Шанси на збереження літака мінімальні", - повідомили джерела.

Користувачі соцмереж почали поширювати відео з палаючим літаком та моментом його збиття у небі. На кадрах видно, як літак випускає теплові пастки, які мають збити з курсу ракети. Ймовірно одна з ракет влучила в таку пастку, інша ж - попала по літаку. За цим було чути та видно вибух у повітрі.

На ще одному відео показано вже, що літак впав на землю та горить. Голос за кадром говорить, що вони знаходяться у селищі Трудова Вірменія, що у Краснодарському краї РФ.

Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50

Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 - це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ 14 січня

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.

Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.

Докладніше про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ліквідація А-50 у Білорусі

Нагадаємо, 26 лютого 2023 року на аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи.

Пізніше з'явилася інформація, що на аеродром було здійснено атаку, метою якої став російський розвідувальний літак А-50.

Пізніше білоруські партизани заявили про причетність до диверсії.

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Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
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