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Повітряні сили вранці знищили одразу три російські винищувачі, - Олещук

Субота 17 лютого 2024 12:59
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Повітряні сили вранці знищили одразу три російські винищувачі, - Олещук Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уранці 17 лютого підрозділи Повітряних сил знищили на Східному напрямку одразу три російські винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Як розповів Олещук, втрати Росії поповнили:

  • два винищувачі-бомбардувальники Су-34;
  • один винищувач Су-35.

За словами головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Повітряні сили вранці знищили одразу три російські винищувачі, - Олещук

Фото: повітряні сили вранці знищили одразу три російських винищувачі (https://t.me/MykolaOleshchuk)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 401 350 військових.

У тому ж числі, на Таврійському напрямку, вчора, наші воїни ліквідували 609 російських терористів, а також знищили 21 одиницю ворожої техніки. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів

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