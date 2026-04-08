Хто спонукав Іран піти на перемир'я зі США? AP дізналося відповідь

США та Іран досягли тимчасового перемир'я

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, коли закінчувався ультиматум США, президент Дональд Трамп заявив, що погодився на запропоноване Пакистаном двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на те, що Тегеран відкриє Ормузьку протоку. Він анонсував, що за ці кілька тижнів сторони планують досягти остаточної мирної угоди.

У МЗС Ірану вже публічно підтвердили, що відкриють протоку на час двотижневого припинення вогню. Однак за даними AP, Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід кораблів, хоча до війни протока була для всіх безкоштовною.

Тим часом поки незрозуміло, коли перемир'я набуде чинності. США припинили свої атаки, проте Ізраїль та Іран продовжують завдавати ударів один по одному. Як пояснюють у ЗМІ, ні Тегеран, ні Вашингтон, не озвучили конкретний початок часу цього перемир'я.

Водночас ЗМІ пишуть, що перші прямі переговори між США та Іраном від початку війни, будуть уже 10 квітня в Пакистані. Прем'єр цієї країни вже публічно запросив обидві делегації до Ісламабаду.